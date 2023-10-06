Стильно та тепло: які шапки в тренді восени-зимою 2023-го і як правильно вибрати гарну модель

Тренди осені та зими 2023-2024: які шапки в моді і як підібрати модель, щоб пасувала до образу.

Кожна модниця в своєму арсеналі має декілька шапок, щоб були на всі випадки життя: для холоду, для краси та стильного образу. Але осіння чи зимова погода вимагає не лише краси та стилю, а захисту і тепла. Потрібно вибирати таку шапку, яка буде тішити не лише ефектним виглядом, а й захищатиме голову від холоду, дощу та снігу. Як вибрати шапку, аби не прогадати, і які головні убори в трендах восени та взимку 2023-2024 – читайте далі.

Як вибрати шапку на осінь та зиму

Шапки на осінь та зиму як для жінок, так і для чоловіків, бувають різних видів, фасонів та кольорів. Однак, щоб вона принесла максимальну користь під час холодної пори року, варто вибирати головний убір за універсальними показниками.

Обов’язково має бути внутрішня підкладка, яка робить шапку теплішою. А якщо тканина підкладки з дихаючих матеріалів, то вона ще буде вбирати вологу. Щоб шапка у сніжну погоду чи дощ не промокла, потрібно звертати увагу на матеріал зовнішнього шару виробу. Є багато різновидів водовідштовхувальних матеріалів, про які можна дізнатися у продавця. Козирки та широкі поля шапки є надійним захистом обличчя від дощу, вітру чи снігу. Чим більші поля, тим кращий захист. Найкращою шапкою для захисту від снігу та морозу вважається шапка-авіатор. Вона має тепле хутро всередині та водонепроникний матеріал ззовні.

Які шапки в тренді восени та взимку 2023-2024

Найголовнішими видами шапок, які будуть популярними в осінньо-зимовий період 2023-2024 років будуть такі: в’язані шапки і шапки з помпонами, шапка-носок, хутряні шапки, берети, кепки, капелюхи, шапки-вушанки, шапки з вуаллю, шапки-балаклави, снуди.

Берети

Які шапки в трендах восени-зимою 2023 / Фото: pixabay.com

До цього часу гарні берети не дуже користувалися популярністю у модниць. Але восени 2023 році ця шапка на піку трендів, оскільки відомі кутюр’є включили їх у свої модні покази колекцій. Тому колишня актуальність беретів повернулася і зайняла вершину модного олімпу.

Сучасні берети можуть бути тонкими та пласкими у класичному виконанні, в’язані та об’ємні, які доповнено вуаллю чи іншими декоративними елементами. Модні берети сезону 2023-2024 виконані із шерсті, кашеміру, стриженого хутра і навіть шкіри. Такий головний убір ідеально підійде до ділового, повсякденного та святкового аутфіту.

Кепки

Які шапки в трендах восени-зимою 2023 / Фото: pixabay.com

Ще не так давно цей головний убір можна було віднести до спортивного стилю. Наймодніші кепки восени 2023-го продемонстровані у вишуканих образах ділового та романтичного стилю. Що дозволяє мати гармонійний та привабливий вигляд.

Трендові кепки цього сезону представлені з вушками та вуаллю, що надає особливого шарму та вишуканості. Виготовлені із кашеміру, шкіри, фетру, вони мають багатий декор у вигляді шипів, заклепок, застібок чи взагалі представлені у лаконічному вигляді без доповнень.

Трикотажна шапка-носок

Які шапки в трендах восени-зимою 2023 / Фото: pixabay.com

Серед великого різноманіття топових шапок осені й зими 2023-2024 шапка-носок має одну з лідируючих позицій. Ці шапки вважаються унісекс, тому підходять як чоловікам, так і жінкам. Ці універсальні шапки мають таку популярність завдяки своїй практичності. Адже їх можна носити і восени, і взимку, варто лише підібрати відповідну модель.

Цієї осені представлені шапки з відворотами, принтами, у смужку чи монохромних відтінків. Модна шапка-носок буде гармонійно доповнювати шубу, дублянку, пальто та пуховик. Таким чином вона довершить ваш модний образ у стилі спорт-шик чи street style.

В’язані шапки

Які шапки в трендах восени-зимою 2023 / Фото: pixabay.com

Популярність в’язаних виробів важко переоцінити – це стильно, тепло та гарно. У цьому сезоні представлені різноманітні моделі та їхні інтерпретації. Тут і в’язані шапки з помпонами, і у вигляді берета, снуди з вушками та біні. Однією з найбільш помітних та популярних моделей можна назвати шапку з крупною в’язкою. Такий головний убір відразу привертає увагу, ви матимете стильний та незабутній вигляд.

Кольори у сезоні 2023-2024 можуть бути різноманітні: від яскравого до монохромних теплих відтінків. Шапки можуть бути доповнені помпонами, з відворотами, також у комплекті з рукавичками та шарфами.

Хутряні шапки

Які шапки в трендах восени-зимою 2023 / Фото: pixabay.com

Восени-взимку 2023-2024 модними та популярними будуть шапки з хутра. Вони можуть бути виконані з натурального чи еко-хутра, яке не поступається справжньому.

Мегамодні хутряні шапки мають шикарний вигляд, ваш образ у такій шапці буде вишуканим та дорогим. Тут також представлено дуже багато фасонів. Це можуть бути шапки-вушанки, кубанки, кепки з хутра чи берети. Такий головний убір підійде під шубу, пальто, пуховик, головне підібрати гармонійний варіант за кольором та типом хутра.

Читаййте також:

Жінка на мільйон: як підкреслити переваги пишних форм і сховати недоліки – це дуже просто

Як легко відтворити трендовий образ у стилі «тиха розкіш» не за всі гроші світу: 5 базових речей

Які светри вже давно вийшли з моди: 5 моделей, що здешевлюють образ