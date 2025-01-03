Сто разів подумайте, перш ніж висаджувати: чому сосни і туї можуть завдати вашому подвір'ю шкоди

Туї та сосни вибирають для висаджування на подвір'ї через те, що ці дерева мають декоративний зовнішній вигляд. Однак слід пам'ятати, що їм потрібно створювати відповідні умови, а ще враховувати деякі особливості.

Сосна і туя — дві рослини, які приваблюють своєю стрункістю та мають зелене убрання протягом всього року. Саме через це їх часто обирають для озеленення подвір'я. Ба більше, вони чудово вписуються в будь-який ландшафтний дизайн. Проте ці дерева не лише привабливі, вони також приховують низку нюансів, які можуть наразити господарів будинку на серйозні неприємності.

Насамперед, слід зазначити, що ці рослини виділяють особливі речовини — фітонциди. Вони здатні очищувати повітря, насичувати його киснем і навіть відлякувати деяких шкідників. Водночас, ці самі сполуки є отруйними для інших рослин, що ускладнює життя чагарникам, квітам та деревам, які ростуть поруч. Вони можуть бліднути, чахнути і навіть гинути. Поступово ґрунт через сосни і туї змінюється, стає кислішим, що також підходить далеко не всім рослинам.

Важливо звернути увагу на кореневу систему туї і сосни, яка є дуже потужною. Ці дерева мають здатність сильно розростатися, чим витісняють інші культури, поглинають велику кількість вологи та поживних речовин з землі. Якщо поряд з ними розташовані грядки або квітник, то врожайність і декоративність сильно постраждають.

Навколо хвойних дерев земля завжди вкривається голочками, які з часом утворюють товстий шар мульчі. Він не лише ускладнює проникнення води, але й дуже повільно розкладається, що робить ґрунт ще кислішим. А це утворює сприятливе середовище для хвороб та шкідників.

Це, звичайно, не означає, що вам зовсім не варто висаджувати туї і сосни на своєму подвір'ї. Головне — дотримуватися певних правил. Наприклад, висадити їх подалі від городніх культур і квітника, вибирати лише спеціальні сорти, які вже адаптовані до невеликого простору. Також слід регулярно прибирати опалі гілки і голки, контролювати кислотність ґрунту (для цього додавайте нейтралізатори і вапно).

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