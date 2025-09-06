Столове приладдя блищатиме, як нове: змішайте три бюджетних інгредієнти, щоб повернути сяйво

Столове приладдя блищатиме, як нове / © Pixabay

З часом навіть улюблене столове приладдя втрачає свій блиск: день за днем, рік за роком воно потьмарюються і має тьмяний вигляд. Але немає причин сумувати — повернути ножам, виделкам та ложкам їхню первісну красу цілком можливо, якщо знати кілька простих секретів.

Головний ворог сяйва — жорстка вода. Під час миття, сушіння чи зберігання на металі осідають крихітні частки, утворюючи непривабливу плівку. Саме вона робить навіть дороге серцю приладдя старим та брудним. Хімічні засоби для полірування працюють, але їх використання не завжди безпечне, адже ми їмо тим же приладдям.

На щастя, існує безпечний, простий і надзвичайно ефективний спосіб повернути столовому приладдю сяйво — звичайний столовий оцет. Цей доступний у кожному домі засіб чудово розчиняє мінеральні відкладення, не шкодячи металу.

Процес займає всього 15 хвилин і не потребує великих зусиль. Для початку змішайте оцет із водою кімнатної температури у рівних пропорціях — по склянці кожного. Перелийте розчин у ємність, де зручно занурити все приладдя. Залиште їх на 15–20 хвилин, поки кислота працює над видаленням солей.

Після цього акуратно протріть приладдя м’якою губкою або тканиною. Саме “протерти”, а не терти! Уже на цьому етапі блиск повертається майже миттєво. Потім достатньо промити приладдя під проточною водою і витерти насухо. І все — воно знову сяє, як нове!