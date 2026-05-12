- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Стоматолог пояснив, чому після їжі варто ходити пішки: справа не лише у вазі
10–15-хвилинна прогулянка після прийому їжі допомагає організму краще контролювати рівень глюкози у крові.
Американський стоматолог Марк Бургенне закликав не сидіти одразу після їжі та назвав просту звичку, яка може позитивно впливати не лише на фігуру, а й на сон, рівень цукру в крові та навіть здоров’я ясен.
Про це лікар розповів у своєму блозі Ask the Dentist.
За словами фахівця, коротка прогулянка після прийому їжі допомагає організму краще контролювати рівень глюкози у крові.
«Після їжі рівень цукру в крові підвищується — це нормально. Проблема в тому, що багато людей після цього просто сідають на диван», — пояснив стоматолог.
Він зазначив, що рух упродовж перших 30 хвилин після їжі допомагає м’язам активніше поглинати глюкозу без додаткового навантаження на інсулін.
«М’язи працюють як губка — вони витягують глюкозу з крові. Навіть 10–15 хвилин ходьби можуть зменшити стрибок цукру майже на 30%», — стверджує Бургенне.
Лікар наголошує, що постійно підвищений рівень цукру може створювати сприятливі умови для бактерій, які викликають захворювання ясен. Такі бактерії також пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних проблем, когнітивних порушень та передчасної втрати зубів.
Вечірня прогулянка: як впливає на організм і чим корисна
Окрім цього, прогулянки після вечері можуть позитивно впливати на якість сну.
За словами стоматолога, високий рівень цукру у вечірній час здатен порушувати глибокі фази сну, під час яких організм відновлюється.
Висновки лікаря підтверджують і наукові дослідження. Зокрема, метааналіз, опублікований у журналі Sports Medicine, показав, що навіть коротка ходьба після їжі допомагає краще контролювати рівень глюкози порівняно з повною відсутністю руху.
Інше дослідження засвідчило, що 10-хвилинна прогулянка після кожного прийому їжі може бути ефективнішою для контролю цукру, ніж одна довга 30-хвилинна прогулянка в інший час доби.
У соцмережах порада швидко стала популярною. Багато користувачів зазначили, що після регулярних вечірніх прогулянок у них покращився сон та самопочуття.