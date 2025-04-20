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Стоїть практично на кожному підвіконні: ця кімнатна квітка може уповільнити процеси старіння
Соком цієї рослини можна замінити дороговартісні маски для шкіри, а лікувальними властивостями квітки людство користується вже понад три тисячоліття.
Це алое — розповсюджена кімнатна рослина, яка містить аж 75 корисних речовин. Екстракт алое є незамінним складником багатьох косметичних засобів для регенерації та омолодження шкіри на клітинному рівні. Розповідаємо, яка користь алое для молодості, здоров’я та краси.
Яка користь алое для молодості та здоров’я шкіри: пояснення лікарів
Алое може уповільнювати процеси старіння завдяки багатому складу вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук. Окрім омолодження, такий склад речовин допомагає клітинам швидше відновлюватися, підвищуючи еластичність і міцність шкіри.
Для омолодження, як запевняють косметологи, треба просто нанести рідину з листя на обличчя і потримати 10 хвилин. А потім змити теплою водою. Гель рослини містить:
вітамін А;
вітамін С;
вітамін Е;
вітаміни В1, В2, В6;
ніацин;
бета-каротин;
альфа-токоферол;
фолієву кислоту;
холін.
А ще ця цілюща рослина має загоювальний, бактерицидний та заспокійливий ефект. Алое допомагає лікувати псоріаз та різні види дерматиту, стимулює вироблення колагену, завдяки чому пришвидшується загоєння ран і регенерація пошкодженої шкіри. Алое також заспокоює подразнення, зволожує шкіру і зменшує почервоніння.
Які корисні властивості алое для здоров’я: пояснення лікарів
Ця кімнатна рослина корисна не лише для молодості та краси, вона здатна лікувати практично всі системи організму.
Допомагає лікувати захворювання органів травлення — запалення, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки.
Налагоджує роботу кишечника.
Допомагає відновитися печінці після хвороб, збільшує вироблення жовчі.
Покращує апетит за рахунок стимуляції вироблення шлункового соку.
Запобігає стрибкам цукру в крові та зменшує рівень «поганого» холестерину.