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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Стоїть практично на кожному підвіконні: ця кімнатна квітка може уповільнити процеси старіння

Соком цієї рослини можна замінити дороговартісні маски для шкіри, а лікувальними властивостями квітки людство користується вже понад три тисячоліття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь алое для молодості шкіри

Яка користь алое для молодості шкіри / © www.freepik.com/free-photo

Це алое — розповсюджена кімнатна рослина, яка містить аж 75 корисних речовин. Екстракт алое є незамінним складником багатьох косметичних засобів для регенерації та омолодження шкіри на клітинному рівні. Розповідаємо, яка користь алое для молодості, здоров’я та краси.

Яка користь алое для молодості та здоров’я шкіри: пояснення лікарів

Алое може уповільнювати процеси старіння завдяки багатому складу вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук. Окрім омолодження, такий склад речовин допомагає клітинам швидше відновлюватися, підвищуючи еластичність і міцність шкіри.

Для омолодження, як запевняють косметологи, треба просто нанести рідину з листя на обличчя і потримати 10 хвилин. А потім змити теплою водою. Гель рослини містить:

  • вітамін А;

  • вітамін С;

  • вітамін Е;

  • вітаміни В1, В2, В6;

  • ніацин;

  • бета-каротин;

  • альфа-токоферол;

  • фолієву кислоту;

  • холін.

А ще ця цілюща рослина має загоювальний, бактерицидний та заспокійливий ефект. Алое допомагає лікувати псоріаз та різні види дерматиту, стимулює вироблення колагену, завдяки чому пришвидшується загоєння ран і регенерація пошкодженої шкіри. Алое також заспокоює подразнення, зволожує шкіру і зменшує почервоніння.

Які корисні властивості алое для здоров’я: пояснення лікарів

Ця кімнатна рослина корисна не лише для молодості та краси, вона здатна лікувати практично всі системи організму.

  • Допомагає лікувати захворювання органів травлення — запалення, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки.

  • Налагоджує роботу кишечника.

  • Допомагає відновитися печінці після хвороб, збільшує вироблення жовчі.

  • Покращує апетит за рахунок стимуляції вироблення шлункового соку.

  • Запобігає стрибкам цукру в крові та зменшує рівень «поганого» холестерину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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