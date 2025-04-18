Страсна п’ятниця: час глибокої скорботи, суворих заборон та шанування традицій

Страсна п’ятниця є одним із найважливіших днів у Страсному тижні для християн усього світу. Цього дня віряни з особливим благоговінням згадують найтрагічнішу подію християнської історії — хресні страждання та мученицьку смерть Ісуса Христа. У 2025 році цей день глибокої скорботи припадає на 18 квітня. Страсна п’ятниця оповита особливими заборонами та традиціями, які віряни старанно дотримуються, виявляючи свою пошану до жертовного подвигу Спасителя. Розгляньмо детальніше, чого слід уникати цього дня, які традиції є важливими для вшанування, та чому Страсна п’ятниця займає таке особливе місце у християнській вірі.

Утримання від фізичної праці. Страсна п’ятниця — це день, присвячений молитві та духовному роздуму, а не тілесним клопотам. Тому будь-яка важка фізична робота, чи то копання землі, миття підлоги, прання, прибирання оселі, шиття або будівництво, вважається небажаною. Вірянам рекомендується відкласти усі ці справи та зосередитися на внутрішній тиші та переосмисленні духовних цінностей.

Відмова від веселощів та розваг. Цей день є часом глибокої скорботи за розп’ятим Христом, тому будь-які прояви радості та веселощів є абсолютно недоречними. Гучна музика, застілля, танці, святкування — усе це суперечить духу Страсної п’ятниці. Навіть такі важливі події, як весілля чи дні народження, які припадають на цей день, зазвичай переносяться або відзначаються скромно, у вузькому колі близьких людей, без гучних розваг.

Дотримання найсуворішого посту. Страсна п’ятниця є днем найсуворішого посту протягом усього церковного року. Віряни цього дня повністю відмовляються від вживання м’яса, молочних продуктів, яєць, а також алкогольних напоїв та навіть гарячої їжі. За давньою традицією, багато хто утримується від їжі взагалі до виносу Плащаниці під час вечірньої служби, що відбувається приблизно о 15:00 — годині смерті Ісуса Христа на хресті.

Уникнення сварок та лайки. Будь-які негативні емоції, такі як гнів, образа, заздрість, роздратування та конфлікти, у Страсну п’ятницю перебувають під суворою забороною. Вважається, що сварка або лайка цього дня є тяжким гріхом, який важко загладити. Вірянам слід прагнути до миру, терпіння та доброзичливості у спілкуванні з оточуючими.

Відкладання домашніх справ. Навіть звичні побутові клопоти, такі як прасування одягу, прибирання в домі чи миття вікон, у Страсну п’ятницю традиційно відкладаються. За народними віруваннями, виконання такої роботи цього дня може «змити» удачу та добробут з оселі.

Утримання від водних процедур та стрижки. У народних традиціях існують прикмети, що миття голови, стрижка волосся або манікюр у Страсну п’ятницю можуть призвести до втрати здоров’я або удачі. Хоча ці вірування не є догматичними, багато вірян з поваги до традицій утримуються від подібних процедур цього дня.