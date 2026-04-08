ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

Страсна п’ятниця — що суворо заборонено робити цього дня

У Страсну п’ятницю віряни згадують страждання Ісуса і смерть на хресті.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Церква

Церква / © Pexels

Страсна п’ятниця, яка цього року припадає на 10 квітня, — один із найскорботніших днів для християн. За біблійною традицією, саме цього дня був розіп’ятий Ісус Христос на Голгофі.

Що не можна у жодному разі робити у Страсну п’ятницю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що означає Страсна п’ятниця

«Страсна» означає страждання. У цей день віряни згадують шлях Ісуса Христа на Голгофу, його розп’яття та смерть. У церкві — це символ жертви заради спасіння людства.

Страсна п’ятниця вважається днем суворого посту, духовного очищення і глибокої скорботи. У храмах не служать святкових літургій, а віряни намагаються відмовитися від мирських справ і розваг.

Що заборонено у Страсну п’ятницю

  • Не можна працювати фізично

У народі вважалося гріхом займатися важкою працею — будівництвом, роботою на городі чи ремонтом. День має бути присвячений молитві, а не буденним турботам.

  • Не можна веселитися

Оскільки це день скорботи, то гучні святкування, музика, розваги — під забороною.

  • Не можна шити, різати, колоти

У народі вірили, що будь-яке різання чи проколювання цього дня — символічно повторює страждання Христа.

  • Не варто прибирати і прати

Усі хатні справи намагалися завершити до п’ятниці. Вважають, що рибирання у цей день — неповага до пам’яті про страждання Ісуса.

  • Не можна сваритися і лихословити

Будь-які конфлікти в цей день не бажані. Варто зберігати спокій і чисті думки.

  • Суворий піст

Багато вірян або зовсім відмовляються від їжі, або дотримуються максимально простого раціону — хліб і вода.

Нагадаємо, ми писали про те, які дні Страсного тижня найсуворіші та що категорично не можна робити.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie