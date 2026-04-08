Страсна п’ятниця, яка цього року припадає на 10 квітня, — один із найскорботніших днів для християн. За біблійною традицією, саме цього дня був розіп’ятий Ісус Христос на Голгофі.

Що означає Страсна п’ятниця

«Страсна» означає страждання. У цей день віряни згадують шлях Ісуса Христа на Голгофу, його розп’яття та смерть. У церкві — це символ жертви заради спасіння людства.

Страсна п’ятниця вважається днем суворого посту, духовного очищення і глибокої скорботи. У храмах не служать святкових літургій, а віряни намагаються відмовитися від мирських справ і розваг.

Що заборонено у Страсну п’ятницю

Не можна працювати фізично

У народі вважалося гріхом займатися важкою працею — будівництвом, роботою на городі чи ремонтом. День має бути присвячений молитві, а не буденним турботам.

Не можна веселитися

Оскільки це день скорботи, то гучні святкування, музика, розваги — під забороною.

Не можна шити, різати, колоти

У народі вірили, що будь-яке різання чи проколювання цього дня — символічно повторює страждання Христа.

Не варто прибирати і прати

Усі хатні справи намагалися завершити до п’ятниці. Вважають, що рибирання у цей день — неповага до пам’яті про страждання Ісуса.

Не можна сваритися і лихословити

Будь-які конфлікти в цей день не бажані. Варто зберігати спокій і чисті думки.

Суворий піст

Багато вірян або зовсім відмовляються від їжі, або дотримуються максимально простого раціону — хліб і вода.

