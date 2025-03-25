Страсний тиждень 2025 року: коли починається, традиції, значення кожного дня

Цей період має глибоке духовне значення для християн, оскільки він присвячений пам'яті останніх днів життя Ісуса Христа на землі.

Страсний тиждень 2025 року: дата

Страсний тиждень — це фінальна частина Великого посту.

2025 року православні християни почали Великий піст 3 березня, він закінчиться 19 квітня.

Отже, сам Страсний тиждень у триватиме від 14 до 19 квітня 2025 року.

А вже 20 квітня відбудеться свято Великодня.

Що означає Страсний тиждень: символізм кожного його дня

Кожен день Страсного тижня має своє значення і називається Великим. Це час урочистих богослужінь та підготовки до Великодня.

Великий понеділок (14 квітня). Цього дня віряни згадують історію про патріарха Йосифа, якого його брати продали в Єгипет і сказали батькові, що його розірвали звірі. Йосиф став символом Спасителя, який страждає. На початку Страсного тижня в храмах готують освячене миро, яке використовують для помазання після хрещення. Цього дня також прийнято прибирати і готувати оселю до свята.

Великий вівторок (15 квітня). Віряни згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також його притчі про Страшний суд і кінець світу. Цього дня християни закінчують підготовку до Великодня, займаються домашніми справами, готують оселю, вбрання та святкові рушники.

Велика середа (16 квітня). Вважається, що саме цього дня Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків. Віряни йдуть до храму, де прославляють Марію Магдалину, а також сповідаються і читають молитви з поклонами. Вдома готують яйця для фарбування писанок.

Великий (Чистий) четвер (17 квітня). Цей день також відомий як день Таїнства Причастя, коли Ісус під час Тайної вечері дав апостолам хліб і вино. У храмах відбувається служба "Дванадцяти пристрасних Євангелій", де згадуються страждання Христа. Віряни відвідують храм, причащаються, вдома фарбують писанки та пекуть паски, а також купують дітям новий одяг.

Велика (Страсна) п'ятниця (18 квітня). Це найскорботніший день Страсного тижня, коли Ісуса розіп'яли на Голгофі. В храмах виносять плащаницю — зображення Христа в гробі, яку віряни можуть поцілувати. Це день суворого посту, їсти можна тільки після винесення плащаниці.

Велика субота (19 квітня). День тиші, коли віряни моляться і розмірковують над таємницею спасіння. Вранці обносять плащаницю навколо храму, а протягом дня освячують великодні страви — яйця і паски. Опівночі починається урочиста служба, після якої проголошують велику звістку про Воскресіння Христове, що завершує Великий піст.

Страсний тиждень: що заборонено робити і їсти

Страсний тиждень: що заборонено робити і їсти / Фото: pixabay.com

Страсний тиждень завершує Великий піст перед Великоднем, тому в цей час існують особливо суворі обмеження. У ці дні заборонено:

порушувати піст і веселитись;

сваритись, кричати або влаштовувати скандали;

виконувати важку фізичну працю;

проводити весільні церемонії;

відмовляти в допомозі нужденним;

поминати померлих родичів;

здійснювати хрещення.

В останні дні Великого посту християни дотримуються строгих харчових обмежень. Священники рекомендують вживати лише продукти рослинного походження.

У Страсний тиждень заборонено:

м’ясні та рибні страви,

яйця,

молоко,

вершкове масло та інші молочні продукти.

Водночас, дозволяється додавати до свого раціону овочі, пісний хліб, рослинну олію. Також вірянам радять орієнтуватись на власне здоров'я під час вибору їжі. Якщо постування може завдати шкоди, особам з певними обставинами дозволяється послаблення або повне звільнення від посту, зокрема, дітям, хворим, військовим, літнім людям, жінкам, які годують, людям, які займаються важкою фізичною працею.

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