Страсний тиждень-2026: які дні найсуворіші та що категорично не можна робити

Церква. / © Pexels

Реклама

Останній тиждень перед Великоднем називають Вербним або Страсним. Це особливий період духовного очищення. Саме тому багато видів фізичної праці - як от робота городі, обмежувалися.

На які дні припадають найсуворіші заборони і чому

Значення днів Страсного тижня:

Великий понеділок (6 квітня) — початок Страсного тижня - це день духовного очищення і наведення порядку.

Великий вівторок (7 квітня) — день повчань і притч, коли згадують настанови Ісуса Христа.

Велика середа (8 квітня) — день, коли згадують зраду Іуди.

Чистий (Великий) четвер (9 квітня) — день очищення (і духовного, і тілесного), традиційно прибирають оселю, купаються.

Страсна (Велика) п’ятниця (10 квітня) — найскорботніший день, спомин розп’яття Ісуса Христа.

Велика субота (11 квітня) — день тиші та очікування Воскресіння. Від суботи у церквах вже освячують паски.

Великдень - день Воскресіння Христового (12 квітня) - є головним святом, яке символізує перемогу життя над смертю.

Страсний тиждень - які дні найсуворіші заборони

Страсна п’ятниця

Реклама

У християнстві - це день скорботи та пам’яті про розп’яття Ісуса Христа. За біблійною традицією саме в п’ятницю Ісуса засудили, він ніс хрест на Голгофу і був розіп’ятий.

У цей день категорично не можна працювати на землі: копати, сіяти чи садити. Адже будь-яке втручання в землю є неповагою до великої жертви, а також може накликати неврожай або біду.

Страсна субота

У Велику суботу віряни згадують перебування Ісуса Христа в гробі після розп’яття. Загалом це особливий день очікування: скорбота ще триває, але вже відчувається наближення Воскресіння.

Реклама

Хоч заборони трохи м’якші, але важку фізичну працю, особливо на городі, також не рекомендували. Люди намагалися завершити всі справи заздалегідь та готуватися до Великодня.

