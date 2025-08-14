Страви з баклажанами: ці рецепти підкорять навіть тих, хто їх не любить

Баклажани. / © Associated Press

Сезон баклажанів у самому розпалі. Цей овоч дуже смачний і, що важливо, з нього можна зробити найрізноманітніші страви на будь-який смак.

ТСН.ua підготував три рецепти з баклажанів: закуска, салат і основна страва.

Салат з печених баклажанів та помідорів

Інгредієнти

баклажан — 2 шт

помідори — 3 шт

червона цибуля — 1 шт

оливкова олія — 2 ст л

лимонний сік — 1 ст л

сіль, перець — за смаком

Приготування:

Баклажани наріжте кружечками, змастіть оливковою олією. Запікайте у розігрітій до 200°C духовці протягом 20 хвилин. Помідори наріжте кубиками, цибулю — тонкими півкільцями. Змішати всі інгредієнти. Заправте салат олією, лимонним соком, сіллю та перцем.

Фаршировані баклажани

Інгредієнти (на 3–4 порції):

баклажан — 3 шт

фарш яловичий або курячий — 300 г

цибуля — 1 шт

помідори — 2 шт

часник — 2 зубчики

оливкова олія — 3 ст л

томатна паста — 1 ст л

Сіль, перець, паприка — за смаком

Приготування:

Баклажани розріжте вздовж навпіл. Ложкою зробіть поглиблення в середині. М’якоть дістаньте і дрібно наріжте її. Обсмажте баклажани зсередини на олії 3–4 хв, щоб трохи підрум’янилися. Окремо посмажте цибулю, фарш, м’якоть баклажана, дрібно нарізані помідори, томатну пасту, часник та спеції. Тушкуйте усе 10 хв. Начиніть основу баклажанів приготованим фаршем. Покладіть до форми, накрийте фольгою і запікати 25 хв за температури 180°C

Рулетики з баклажанів

Інгредієнти

баклажан — 2 шт

сир вершковий або фета — 150 г

часник — 1 зубчик

кріп або петрушка

оливкова олія — 2–3 ст л

сіль, перець — за смаком

Приготування: