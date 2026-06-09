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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
2 хв

Страви з кабачками: ці рецепти підкорять навіть тих, хто їх не любить

Кабачки — овоч, який влітку завжди опиняється під рукою, коли хочеться швидко приготувати щось смачне й легке.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кабачки.

Кабачки / © unsplash.com

Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, який легко перетворюється як на легкі закуски, так і на ситні основні страви. Вони чудово поєднуються зі спеціями, сиром, м’ясом і соусами, тому щороку з’являються десятки нових способів їх приготування. Від хрустких слайсів до ніжних запіканок — кабачки здатні здивувати навіть тих, хто зазвичай ставиться до них скептично.

ТСН.ua підготував три рецепти простих домашніх страв з кабачків, які не набридатимуть увесь сезон.

Кабачкові оладки з сиром

Кулінарка Аліна Кузьменко поділилася рецептом кабачкових оладків із сиром — твердим і кисломолочним.

Інгредієнти

  • 1 середній кабачок

  • 200 г кисломолочного сиру

  • 100 г твердого сиру

  • 2 яйця

  • 3–4 ст. л. борошна
    сіль

  • чорний перець

  • 1 зубчик часнику

  • дрібка паприки

  • зелень кропу або петрушки

  • олія для смаження

  • Соус:

  • сметана

  • сік і цедра лимону

  • кріп та петрушка

  • сіль за смаком

Приготування

  1. Натираємо сир і кабачок на велику тертку. Кабачок трохи солимо і залишаємо, аби він стік. Після цього відтискаємо увесь сік.

  2. У великій мисці добре змішуємо усі інгредієнти.

  3. Смажимо оладки на розігрітій пательні до золотавої скоринки.

Кабачки по-французьки

Фудблогерка Альона Карпюк поділилися рецептом кабачків, схожих на м’ясо по-французьки. Хрустка скоринка, ніжна серединка та апетитний сирний аромат роблять цей рецепт справжньою знахідкою для літнього меню.

Інгредієнти

  • 1-2 кабачки

  • 100 г твердого сиру

  • 3 яйця

  • борошно

  • сіль

  • перець

Приготування

  1. Кабачки нарізаємо тонкими слайсами. Посоліть та залиште на 10–15 хвилин.

  2. Сир натріть на тертці та змішайте з яйцями і спеціями.

  3. В окрему миску насипте борошно.

  4. Кожен слайс кабачка спочатку вмочіть в борошно, а потім — у сирно-яєчну суміш. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.

Салат з кабачків

Фудблогерка Світлана Левицька поділилася оригінальним рецептом салату із запечених кабачків. Він виходить легким, ароматним і водночас дуже ситним.

Інгредієнти

  • 1 кг кабачків

  • 1 ст. л оливкової олії

  • сіль

  • паприка

  • сухий часник

  • чорний перець

Інгредієнти для соусу:

  • 150 г грецького йогурту або сметани

  • 1 ст. л діжонської гірчиці

  • 2-3 зубчики часнику

  • 1 ст. л лимонного соку

  • кріп, петрушка

Приготування

  1. Нарізаємо соломкою кабачки. Викладаємо до великої миски, змішуємо з олією та спеціями. Викладіть кабачки на деко і запікайте за температури 220°C приблизно 25-30 хв до рум’яних країв. Залиште охолонути на 5-10 хв.

  2. Готуємо соус. Змішуємо йогурт чи сметану з гірчицею, натертим часником і лимонним соком. Перемішуємо.

  3. Заправляємо соусом кабачки і додаємо нарізану зелень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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