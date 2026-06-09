Страви з кабачками: ці рецепти підкорять навіть тих, хто їх не любить

Кабачки / © unsplash.com

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Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, який легко перетворюється як на легкі закуски, так і на ситні основні страви. Вони чудово поєднуються зі спеціями, сиром, м’ясом і соусами, тому щороку з’являються десятки нових способів їх приготування. Від хрустких слайсів до ніжних запіканок — кабачки здатні здивувати навіть тих, хто зазвичай ставиться до них скептично.

ТСН.ua підготував три рецепти простих домашніх страв з кабачків, які не набридатимуть увесь сезон.

Кабачкові оладки з сиром

Кулінарка Аліна Кузьменко поділилася рецептом кабачкових оладків із сиром — твердим і кисломолочним.

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Інгредієнти

1 середній кабачок

200 г кисломолочного сиру

100 г твердого сиру

2 яйця

3–4 ст. л. борошна

сіль

чорний перець

1 зубчик часнику

дрібка паприки

зелень кропу або петрушки

олія для смаження

Соус:

сметана

сік і цедра лимону

кріп та петрушка

сіль за смаком

Приготування

Натираємо сир і кабачок на велику тертку. Кабачок трохи солимо і залишаємо, аби він стік. Після цього відтискаємо увесь сік. У великій мисці добре змішуємо усі інгредієнти. Смажимо оладки на розігрітій пательні до золотавої скоринки.

Кабачки по-французьки

Фудблогерка Альона Карпюк поділилися рецептом кабачків, схожих на м’ясо по-французьки. Хрустка скоринка, ніжна серединка та апетитний сирний аромат роблять цей рецепт справжньою знахідкою для літнього меню.

Інгредієнти

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1-2 кабачки

100 г твердого сиру

3 яйця

борошно

сіль

перець

Приготування

Кабачки нарізаємо тонкими слайсами. Посоліть та залиште на 10–15 хвилин. Сир натріть на тертці та змішайте з яйцями і спеціями. В окрему миску насипте борошно. Кожен слайс кабачка спочатку вмочіть в борошно, а потім — у сирно-яєчну суміш. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.

Салат з кабачків

Фудблогерка Світлана Левицька поділилася оригінальним рецептом салату із запечених кабачків. Він виходить легким, ароматним і водночас дуже ситним.

Інгредієнти

1 кг кабачків

1 ст. л оливкової олії

сіль

паприка

сухий часник

чорний перець

Інгредієнти для соусу:

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150 г грецького йогурту або сметани

1 ст. л діжонської гірчиці

2-3 зубчики часнику

1 ст. л лимонного соку

кріп, петрушка

Приготування

Нарізаємо соломкою кабачки. Викладаємо до великої миски, змішуємо з олією та спеціями. Викладіть кабачки на деко і запікайте за температури 220°C приблизно 25-30 хв до рум’яних країв. Залиште охолонути на 5-10 хв. Готуємо соус. Змішуємо йогурт чи сметану з гірчицею, натертим часником і лимонним соком. Перемішуємо. Заправляємо соусом кабачки і додаємо нарізану зелень.

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