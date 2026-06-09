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Страви з кабачками: ці рецепти підкорять навіть тих, хто їх не любить
Кабачки — овоч, який влітку завжди опиняється під рукою, коли хочеться швидко приготувати щось смачне й легке.
Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, який легко перетворюється як на легкі закуски, так і на ситні основні страви. Вони чудово поєднуються зі спеціями, сиром, м’ясом і соусами, тому щороку з’являються десятки нових способів їх приготування. Від хрустких слайсів до ніжних запіканок — кабачки здатні здивувати навіть тих, хто зазвичай ставиться до них скептично.
ТСН.ua підготував три рецепти простих домашніх страв з кабачків, які не набридатимуть увесь сезон.
Кабачкові оладки з сиром
Кулінарка Аліна Кузьменко поділилася рецептом кабачкових оладків із сиром — твердим і кисломолочним.
Інгредієнти
1 середній кабачок
200 г кисломолочного сиру
100 г твердого сиру
2 яйця
3–4 ст. л. борошна
сіль
чорний перець
1 зубчик часнику
дрібка паприки
зелень кропу або петрушки
олія для смаження
Соус:
сметана
сік і цедра лимону
кріп та петрушка
сіль за смаком
Приготування
Натираємо сир і кабачок на велику тертку. Кабачок трохи солимо і залишаємо, аби він стік. Після цього відтискаємо увесь сік.
У великій мисці добре змішуємо усі інгредієнти.
Смажимо оладки на розігрітій пательні до золотавої скоринки.
Кабачки по-французьки
Фудблогерка Альона Карпюк поділилися рецептом кабачків, схожих на м’ясо по-французьки. Хрустка скоринка, ніжна серединка та апетитний сирний аромат роблять цей рецепт справжньою знахідкою для літнього меню.
Інгредієнти
1-2 кабачки
100 г твердого сиру
3 яйця
борошно
сіль
перець
Приготування
Кабачки нарізаємо тонкими слайсами. Посоліть та залиште на 10–15 хвилин.
Сир натріть на тертці та змішайте з яйцями і спеціями.
В окрему миску насипте борошно.
Кожен слайс кабачка спочатку вмочіть в борошно, а потім — у сирно-яєчну суміш. Обсмажуйте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.
Салат з кабачків
Фудблогерка Світлана Левицька поділилася оригінальним рецептом салату із запечених кабачків. Він виходить легким, ароматним і водночас дуже ситним.
Інгредієнти
1 кг кабачків
1 ст. л оливкової олії
сіль
паприка
сухий часник
чорний перець
Інгредієнти для соусу:
150 г грецького йогурту або сметани
1 ст. л діжонської гірчиці
2-3 зубчики часнику
1 ст. л лимонного соку
кріп, петрушка
Приготування
Нарізаємо соломкою кабачки. Викладаємо до великої миски, змішуємо з олією та спеціями. Викладіть кабачки на деко і запікайте за температури 220°C приблизно 25-30 хв до рум’яних країв. Залиште охолонути на 5-10 хв.
Готуємо соус. Змішуємо йогурт чи сметану з гірчицею, натертим часником і лимонним соком. Перемішуємо.
Заправляємо соусом кабачки і додаємо нарізану зелень.