У США посеред вулиці чоловік почав розстрілювати туристів: відео

Стрілянина на Лас-Вегас-Стріп / © ABC News

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У неділю ввечері в США, у Лас-Вегас, в районі Лас-Вегас-Стріп, сталася стрілянина. Дійство відбулося поблизу знаменитих фонтанів Белладжіо. Цей випадок спричинив паніку серед туристів. Відео, що швидко поширилося в соціальних мережах, зафіксувало момент пострілів, показуючи переляканих людей, що падають на землю та шукають укриття.

Про це повідомили у ABC News.

Поліція Лас-Вегаса заявила, що в неділю пізно ввечері вони відреагували на стрілянину на Лас-Вегас-Стріп. У своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) поліція повідомила: «Ми реагуємо на стрілянину в кварталі 3600 на бульварі S. Лас-Вегас. Стрілянина не сталася всередині казино. Будь ласка, уникайте цього району».

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Повідомляється, що стрілянина була зафіксована під час прямої трансляції на Стріпі, на якій видно, як люди падають на землю та ховаються після того, як чоловік, ймовірно, відкрив вогонь у людному місці.

На одному з відеозаписів події видно, як жінка сперечається з чоловіком у білій кепці, кажучи йому: «Іди сюди». Після цього інший чоловік, який, судячи з відео, знає жінку, виходить, щоб поговорити з чоловіком у білій кепці. У цей момент чоловік дістає пістолет і робить кілька пострілів.

Інші перехожі, що потрапили на відео, тікають у пошуках укриття та ховаються на узбіччі дороги. На іншому відео видно людину, яка лежить на землі у вестибюлі поблизу готелю Bellagio. У той момент поліція оглядала місце події.

Стрілянина поблизу однієї з найвідоміших пам’яток Лас-Вегаса може вплинути на туристичну галузь, яка є життєво важливою для економіки міста та найбільшим роботодавцем для його мешканців.

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Раніше повідомлялося, у Києві на вулиці жінка здійснила постріл зі зброї у бік дверей під’їзду, що зафіксували камери відеоспостереження.