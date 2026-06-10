Догляд за часником у червні

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У червні озимий часник припиняє нарощувати листя і переходить до фінального етапу — формування самої цибулини. Оскільки до збору врожаю залишається всього півтора місяця, цей період є вирішальним для городника.

Що зробити у червні з часником для великих головок

Головне тепер, щоб головки часнику виросли великими, соковитими та добре зберігалися до весни. А для цього у червні, як стверджують досвідчені городники, потрібно виконати два головні завдання — правильно видалити стрілки та провести фінальне підживлення.

Чому жовтіє часник у червні і чому азот зараз під забороною

На початку червня городники часто помічають, що нижні листки часнику починають трохи жовтіти, а кінчики верхніх — підсихати. За звичкою багато хто вважає це ознакою нестачі азоту, проте у червні така логіка є абсолютно помилковою.

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Орієнтиром для вас має стати кількість листків. Якщо на стеблі вже є 8-9 або більше листочків, це означає, що часник набрав необхідну зелену масу. Кожен такий листок відповідає за формування однієї захисної лусочки навколо майбутньої підземної головки. Коли цей етап завершено, точка росту всередині стебла повністю переключається на формування зубчиків та випуск стрілки. А пожовтіння нижніх ярусів у цей час є абсолютною нормою — рослина просто перенаправляє соки з листя вниз, у цибулину.

Категорично заборонено вносити у червні будь-які азотні добрива (настій курячого посліду, коров’яку чи кропиви). Через азот часник знову спробує вигнати нове листя, формування цибулини затягнеться, а самі головки виростуть пухкими, з товстою шийкою. Такий урожай не висохне і просто згниє ще до зими.

Часникові стрілки: чому їх потрбно обрізати коли, чому і як їх обрізати

Поява стрілки означає, що часник перейшов у репродуктивну стадію розвитку і готується залишити після себе насіння. З цього моменту рослина починає витрачати максимум енергії на нарощування квітконоса, щоб на його кінці дозріли повітряні бульбочки.

Якщо стрілки не прибрати, підземна головка залишиться дрібною, втративши від 20% до 50% своєї потенційної маси. Крім того, такий часник дозріватиме на 2 тижні довше, буде погано зберігатися взимку і швидко всохне.

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Головні правила видалення стрілок: коли та як їх видаляти

Потрібно дочекатися, поки стрілочка закрутиться у перше кільце (зазвичай це відбувається приблизно через тиждень після її появи). Коли вона почне сильно закручуватися — це вже останній термін для термінового видалення.

Стрілку потрібно обрізати або акуратно виламувати руками якомога вище. Важливо залишати більшу частину пагона на стеблі — вона продовжить фотосинтезувати та віддавати пластичні речовини вниз для збільшення головки.

Ні в якому разі не висмикуйте стрілки. Якщо витягнути стрілку зсередини, втрачається пружність усього стебла, а всередині утворюється порожнеча. Під час дощів туди потраплятиме волога, що неминуче призведе до внутрішнього гниття та грибкових хвороб.

Процедуру проводять виключно теплим сонячним ранком, щоб за день ранки добре підсохли. Роботу обов’язково виконують у рукавичках, оскільки їдкий часниковий сік може обпекти ніжну шкіру рук. Також під час роботи не зачіпайте і не травмуйте листя, яке є живильною базою для цибулини.

Порада-індикатор. Не видаляйте абсолютно всі стрілки. Залиште кілька штук на грядці як живі орієнтири. Коли ці стрілки повністю випрямляться, а їхня захисна оболонка лусне — це буде безпомилковим сигналом, що часник пора викопувати.

Режим поливу часнику у червні

Часник дуже любить вологу, і саме у червні, під час активного росту головки, йому потрібен регулярний та рясний полив. Однак за 2-3 тижні до викопування будь-яке зволоження грядок необхідно повністю зупинити. Якщо цього не зробити, покривне лушпиння загниє в землі, і часник не буде зберігатися.

Чим підживлювати часник у червні після видалення стрілок

Після того, як усі стрілки зрізані, а ґрунт на грядках ретельно розпушений, необхідно провести щонайменше два калійних підживлення. Калій безпосередньо відповідає за соковитість, гостроту зубчиків та фінальний розмір головки. Для цього можна обрати один із трьох перевірених варіантів добрив.

1. Сульфат калію

Це добриво містить чистий калій та сірку. Калій забезпечує наливання головки, а сірка допомагає рослині засвоїти цей елемент і робить часник гострим та ароматним.

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Щоб приготувати робочий розчин, необхідно ретельно розчинити 1 столову ложку сухого добрива, що дорівнює приблизно 20 грамам, у 10 літрах чистої води. Отриманою сумішшю акуратно поливають часникові грядки під корінь. При цьому важливо дотримуватися правила безпеки для кореневої системи: землю на ділянці перед підживленням потрібно обов’язково заздалегідь добре зволожити звичайною водою.

2. Монофосфат калію

Ще одним відмінним варіантом для літнього живлення часникових грядок є монофосфат калію. Це високоефективне мінеральне добриво має чудово збалансований склад, оскільки містить 34% калію та 52% фосфору. Кожен із цих елементів виконує свою незамінну функцію на фінальному етапі дозрівання культури. Поки калій активно працює над збільшенням розміру та соковитості самих зубчиків, фосфор у цей же час суттєво зміцнює кореневу систему, допомагаючи їй витягувати максимум корисних речовин із землі, а також робить зовнішнє покривне лушпиння головки щільним і міцним.

Для приготування поживного розчину беруть 1 столову ложку добрива без гірки і ретельно розмішують її в 10 літрах води. Найефективнішим способом внесення вважається класичний полив під корінь, при якому на кожен 1 квадратний метр часникової гряди витрачають від 3 до 5 літрів готової суміші. Проте погода часто вносить свої корективи, і якщо земля на городі занадто перезволожена після тривалих і рясних дощів, щоб не провокувати підгнивання коренів, це підживлення можна провести по листу методом звичайного обприскування бадилля.

3. Натуральний настій деревної золи (попелу)

Попіл є органічною альтернативою, яка діє м’якше і має багатий склад, окрім калію та фосфору, тут є кальцій, магній та бор. Ці мікроелементи роблять лушпиння міцним, захищаючи головки від гниття під час зимового зберігання.

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Для приготування розчину дві склянки попелу заливають 10 літрами води та настоюють протягом доби. Настій ретельно перемішують і поливають під корінь на вогку землю.

Дотримуючись цих простих літніх правил догляду, ви допоможете озимому часнику активно спрямувати всі сили на формування врожаю. Головки виростуть великими, міцними та без проблем долежать до наступного літа.

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