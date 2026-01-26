Стрітення Господнє 2026 року: що таке громничні свічки, народні традиції, прикмети свята, сильна молитва

Стрітення Господнє: коли весна зустрічається з зимою / © pexels.com

На Стрітення Господнє в храмах звершуються особливі богослужіння, невід’ємною частиною яких є освячення свічок. У цю мить запалений вогонь набуває глибокого символічного значення — він уособлює Боже світло, що веде людину крізь темряву життєвих випробувань. Це світло нагадує про вчення Ісуса Христа, яке просвітлює серце, розганяє внутрішній морок і дарує надію.

Після освячення стрітенські свічки отримують народну назву — громничні. У традиційній культурі їм приписували захисну силу: вірили, що вони оберігають дім від негоди, грому й блискавки, а також від лиха. Саме тому громничні свічки часто оформлювали як символічні обереги — прикрашали орнаментами, кольоровими стрічками, намистинами, цілющим зіллям.

Як освячують стрітенські свічки

Освячення стрітенських свічок відбувається під час святкового богослужіння на Стрітення Господнє. У храмах священник читає спеціальні молитви, благословляючи свічки та передаючи їх вірянам як знак Божої благодаті. Цей обряд вимагає зосередженості, пошани й усвідомленого ставлення до церковної традиції.

Для чого використовують стрітенські свічки

Стрітенські свічки називають громничними — вони захищають оселю від блискавки, грому та лих / © pexels.com

У християнській традиції стрітенські свічки символізують світло Христа, яке входить у світ і перемагає темряву. Їх запалюють під час молитви, у дні великих церковних свят, у хвилини духовної потреби чи вдячності. Також громничні свічки традиційно використовують для благословення оселі, створення особливої молитовної атмосфери та внутрішнього зосередження.

Як правильно зберігати стрітенські свічки

Стрітенські свічки слід зберігати в сухому, прохолодному місці, захищеному від вологи та високих температур, щоб уникнути деформації. Бажано тримати їх у чистому контейнері або окремій упаковці, з повагою до їх освяченого призначення.

Громничні свічки не є декоративним елементом — їх зберігають упродовж усього року й використовують у моменти, що мають особливу духовну вагу. Таке ставлення допомагає зберегти не лише саму свічку, а й глибокий сенс стрітенської традиції у власному домі.

Стрітення: освячення води

Ще одна ключова традиція Стрітення — освячення води.

Стрітенську воду в народі цінували не менше, ніж хрещенську. За давнім звичаєм її навіть не завжди брали в храмі — люди збирали воду з бурульок, що танули, вважаючи таку «крапель» особливо чистою та сильною.

Стрітенську воду використовували:

для зцілення ран і тілесних недуг,

як захист від пристріту та злих чар,

для благословення воїнів перед битвою й мандрівників перед далеким шляхом,

пасічники кропили нею вулики на початку сезону,

господарі окропляли худобу перед першим вигоном на пасовисько після зими.

Стрітення Господнє: народні традиції і обряди

Стрітення Господнє: народні традиції / © Pixabay

Стрітення Господнє зібрало в собі одразу кілька культурних шарів — церковний і дохристиянський. Саме тому традиції цього дня настільки тісно переплелися, що віднайти першопочаткове коріння багатьох обрядів сьогодні майже неможливо. Християнські канони органічно наклалися на давні народні уявлення, створивши унікальний сплав віри та звичаю.

В українській традиції свято мало кілька назв — Громниці, Зимобор, Стрічення, кожна з яких відображала його особливий сенс і народне сприйняття.

За віруваннями предків, саме цього дня відбувається символічна зустріч Зими та Весни. Дві пори року сходяться у своєрідному двобої — і чия сила виявиться більшою, та й пануватиме далі. Погода на Стрітення вважалася знаком майбутнього: сонце віщувало швидке тепло, відлига — затяжну холодну весну, а заметіль — її пізній прихід.

Щоб полегшити прийняття християнства слов’янським світом, Церква використала вже знайомий образ — давнє свято зустрічі Зими й Весни, яке припадало на той самий період. З часом видозмінені народні звичаї набули статусу церковних традицій.

Що не можна робити на Стрітення

Заборони цього дня перегукуються з правилами інших великих церковних свят. На Стрітення:

не варто нехтувати богослужінням — якщо немає змоги бути присутнім повністю, слід хоча б зайти до храму, поставити свічку й помолитися;

не йдуть із церкви без освяченої громничної свічки — її бережуть удома протягом року;

уникають важкої фізичної праці, за винятком добрих справ для інших;

не вирушають у далеку дорогу — вона може скластися невдало.

І, звісно, цього дня, як і завжди, Церква закликає утримуватися від сварок, заздрості, лихослів’я та злих думок.

Народні прикмети на Стрітення

Народні прикмети на Стрітення / © Pixabay

У слов’янській традиції Стрітення — переломна точка року. Саме з 2 лютого пов’язували прогнози погоди, врожаю й навіть загального добробуту.

Найпоширеніші прикмети:

зоряне нічне небо — до щедрого врожаю фруктів;

відлига — до пізньої весни;

сильний вітер — недобрий знак для полів;

тиха й ясна погода — на радість пасічникам, бо віщує вдалий рік.

В народі казали: «Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі — жди ще стужі».

Сенс цієї прикмети простий: раннє тепло в середині лютого оманливе. Якщо калюжі вже відтанули, зима ще не здалася — попереду можуть бути морози, пізня весна й загроза врожаю.

Молитви на Стрітення

Молитва за здоров’я

Боже, істинне Світло, Ти — джерело й Творець усякого світла. Осяй серця вірних сяйвом Своєї благодаті, щоб усі, хто зібрався з запаленими свічками, змогли дійти до світла Твоєї слави. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва за здоров’я рідних і близьких

Всемогутній і вічний Боже, смиренно благаємо Тебе: як Твій Єдинородний Син сьогодні був принесений до храму, так і нам дозволь стати перед Тобою з чистими серцями. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці на Стрітення

Мати Божа, Пресвята Діво!

Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи.

Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук.

Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали.

Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу.

Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина.

Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя.

Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив (-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив (-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав (-ла) за найліпше.

Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі. Амінь!