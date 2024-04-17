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Стрижка британка – трендова зачіска 2024 року на коротке волосся: який має вигляд, кому підходить

Стрижка британка – трендова зачіска 2024 року на коротке волосся: який має вигляд, кому підходить

Стрижка британка

Як виглядає стрижка британка, кому вона підходить

Стрижка британка довго вважалася суто чоловічою стрижкою. Вона виникла у Великій Британії у 1950-х роках, тому власне та отримала таку назву у період зародження молодіжного руху, відомого як тедді-бої. Вона виражала поривання представників  робітничого класу наслідувати золоту молодь. 

Чоловіча стрижка британка / ©
Чоловіча стрижка британка

Сьогодні зачіска  британка вже не демонструє приналежність до певного класу чи руху, а лише підкреслює бунтарський дух та прагнення чогось нового і стала популярною серед жінок, які відмовляються від довгого волосся. 

Стрижка британка підійде не всім жінкам, її не можна назвати універсальною. Цю стрижку обирають впевнені у собі бунтарки, які обожнюють зухвалий стиль і не бояться здатися провокаційними.

Як виглядає стрижка британка

На вигляд зачіска британка нагадує піксі, але є більш об'ємною. Її головні відмінності – подовжене волосся у верхній частині голови та максимально коротке на потилиці та скронях. 

Жіноча стрижка британка / ©
Жіноча стрижка британка

Найпопулярніший варіант — це класична британка, коли пасма стрижуться на потиличній і скроневій частині практично під "нуль", а на маківці волосся залишається довшим і створюється невеликий об'єм. Волосся можна укласти на бік, зробивши косий проділ.

Класичний варіант британки / ©
Класичний варіант британки
Класична британка / ©
Класична британка

Стрижка британка має гарний вигляд і на хвилястому волоссі. Зачіска створює красивий об’єм і візуально робить волосся густішим, ніж воно є насправді. На скронях можна трохи залишити волосся, а може його виголити. Така зачіска виглядатиме зухвало й дуже сміливо.

Британка на хвилястому волоссі / ©
Британка на хвилястому волоссі

Британка з подовженою чубчиком, яка поєднує короткі та довші пасма, робить  образ вельми незвичайним. 

Британка з подовженим чубчиком / ©
Британка з подовженим чубчиком
Стрижка британка з подовженим чубчиком / ©
Стрижка британка з подовженим чубчиком

Стрижка британка у поєднанні з виголеними скронями виглядає дуже сміливо. Зважитися на такі зміни зможе далеко не кожна жінка, але чому б не спробувати.

Британка з виголеними скронями / ©
Британка з виголеними скронями

Стрижка британка підходить і жінкам зрілого віку, які віддають перевагу активному способу життя. Ця зачіска підійде жінкам будь-якого віку, які впевнені у собі та легко погоджуються на експерименти 

Британка для жінок зрілого віку / ©
Британка для жінок зрілого віку

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