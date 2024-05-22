Тренд весни та літа 2024 -- стрижка для довгого волосся "Кобра"

Найкращий варіант для тих, хто не хоче обрізати волосся — це стрижка "Кобра"

Дівчата з довгим волоссям, особливо, якщо волосся густе та гарне, не хочуть його обрізати, робити коротку стрижку. Водночас весь час ходити з волоссям однієї довжини також набридає.

Таким дівчатам можна зробити супер популярну зачіску "кобра", яка стала вірусною в ТікТок завдяки відомому перукарю та стилісту Нунціо Савіано.

Стрижка допоможе внести зміни у свій образ, не розлучаючись з довгим волоссям.

Як виглядає стрижка «Кобра», кому підійде зачіска

Насправді «Кобра» – це ще один різновид каскаду, який чимось нагадує стрижку «Метелик». Відрізняється "Кобра" більш плавними переходами між шарами волосся.

Спочатку робиться косий зріз на передній частині волосся, щоб біля обличчя волосся сягало підборіддя.

Як стрижеться "Кобра" /фото .tiktok.com/@nunzionyc

Далі , по діагональній лінії довжина волосся збільшується. По всій довжині волосся додаються плавні шари, вони майже непомітні з першого погляду.

В результаті волосся стає більш легким та об’ємним, повністю зберігаючи довжину.

Чому перукар назвав засічку «Коброю»? Тому що укладається волосся великими пасмами, які нагадали Нунціо маленьких змій — тому він так назвав стрижку.

Стрижка "Кобра" укладається пасмами /фото .tiktok.com/@nunzionyc

Найбільша перевага стрижки в тому, що вона підходить для усіх типів волосся -- густе волосся вона зробить легшим та "жвавішим", тонкому надасть об’єм.

Стрижка "Кобра"

Як укладати стрижку "Кобра"

Для того, щоб зачіска виглядала доглянутою, достатньо нанести на волосся трохи мусу або пінки і висушити його феном, піднімаючи волосся догори.

Плойкою або праскою для волосся можна створити бажані кучері або хвилі, які додадуть зачісці додатковий об'єм та текстуру.