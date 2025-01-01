Стрижка для жінок за 50 на середнє волосся, що мінусує 10 років

Стрижка, яка зробить жінок молодшими на 10 років

Щоб мати молодший вигляд, не обов'язково витрачати купу грошей на процедури, що омолоджують. Іноді достатньо зробити правильну стрижку. Останнім часом популярності набуває стрижка "м'який шеггі" із чубчиком-шторкою, яка допомагає виглядати молодше.

Що таке "м'який шеггі" із чубчиком-шторкою

"М'який шеггі" — це сучасна інтерпретація класичної стрижки шеггі із 1970-х років. Вона характеризується середньою довжиною волосся, багатошаровістю та рухливістю, що додає об'єму та динаміки. Чубчик-шторка, довгий і розділений посередині, м'яко обрамляє обличчя, надаючи образу свіжості та молодості.

Шеггі

Що робить цю стрижку настільки популярною для жінок за 50

В першу чергу її омолоджувальний ефект -- багатошаровість і чубчик-шторка пом'якшують риси обличчя, приховують зморшки на лобі та привертають увагу до очей, створюючи молодший вигляд. Завдяки м’яким лініям чубчик зморшки на чолі, додає свіжості й буквально "підтягує" обличчя.

А головне — шеггі допомагає створити природний об’єм, який має максимально живий вигляд.

Стрижка є універсальною, підходить для різних типів волосся — від тонкого прямого до густого хвилястого.

Неабиякою перевагою цієї стрижки є легкість у догляді - "м'який шеггі" не вимагає складного укладання; природна текстура волосся підкреслює її переваги.

Шеггі

Як зазначає відома стилістка Джена Аткін: "М'який шеггі — ідеальна стрижка для жінок, які прагнуть виглядати стильно та молодо без зайвих зусиль. Багатошаровість та чубчик-шторка створюють привабливий силует, що підходить для будь-якої форми обличчя та текстури волосся".

Шеггі

При виборі стрижки шеггі потрібно враховувати, що вона візуально подовжує обличчя. Ця стрижка універсальна, але для дуже кучерявого волосся може знадобитися адаптація шарів для кращого укладання. І головне, якщо ви ведете активний спосіб життя та не маєте часу на складне укладання, "м'який шеггі" стане чудовим вибором завдяки своїй невибагливості.

Якщо ваше волосся тонке, додати пишності можна за допомогою спеціальних засобів, наприклад, сухого шампуню чи спеціального спрею. А для завершення образу скористайтеся круглою щіткою під час сушіння феном. Як радить знаменитий стиліст Гаррі Джош: "Використовуйте текстуруючий спрей або сухий шампунь на коренях для миттєвого об'єму. Нахиліть голову вниз, розпиліть засіб, зосереджуючись на коренях і середній довжині, потім пальцями надайте волоссю недбалого вигляду".

Шеггі

Отже, стрижка "м'який шеггі" із чубчиком-шторкою — це стильний та омолоджуючий вибір для жінок після 50 років. Вона поєднує в собі сучасні тенденції та практичність, підкреслюючи природну красу та надаючи образу свіжості

Читайте також: