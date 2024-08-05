Стрижка для жінок за 50: як вибрати зачіску, щоб не можна було вгадати вік

На що звернути уваги вибираючи стрижку для жінок за 50

Правильно підібрана стрижка, колір волосся, укладання здатні підкреслити переваги, приховати недоліки, надати жінці впевненості, зробити жінку на вигляд значно молодшою.

Як вибирати стрижки жінкам у віці 50+, розповіли експерти

Вибір довжини

Багато жінок елегантного віку. вибираючи стрижку, замислюються, перед усім, над довжиною волосся. Адже довжина волоссі повинна відповідати стилю, уподобанням, стану волосся та формі обличчя, в решті решт, способу життя.

Короткі стрижки чудово підходять для активних жінок, які не витрачають багато часу на укладання зачіски. Ці стрижки надають образу свіжості та молодості, легко укладаються і дозволяють експериментувати з текстурою та стилем. Вони підійдуть для жінок з тонким волоссям, оскільки створюють об'єм та густоту.

Середня довжина волосся — це універсальний варіант, який підходить для більшості типів волосся та форм обличчя. Вони дозволяють створити стильні зачіски для повсякденних та урочистих випадків, зберігаючи при цьому легкість у догляді.

Довге волосся вимагає більше уваги й догляду. Якщо у вас здорове і густе волосся, можна вибирати стрижки шарами на довге волосся, вони додадуть руху та об'єму. Але важливо пам'ятати, що довге волосся може обтяжувати образ і жінками елегантного віку потрібно бути з ним обережним.

Як впоратися з сивиною

Для багатьох жінок фарбування сивого волосся є звичним способом підтримання молодого та доглянутого зовнішнього вигляду.

Потрібно враховувати такі моменти:

Важлива регулярність фарбування - сивина відростає досить швидко, фарбувати волосся потрібно приблизно раз на місяць, півтора.

Краще вибирати відтінки близькі до натурального кольору волосся, щоб не було різкого контрасту з корінням, що відростає.

Велике значення має вибір якісних продуктів для фарбування та дотримання правильної техніки фарбування, щоб зберегти здоров'я волосся та уникнути його пошкодження.

Але багато жінок вибирають натуральну сивину, яка може виглядати стильно та елегантно, якщо за ним правильно доглядати.

Як вибрати стрижку залежно від структури та стану волосся

Для тонкого волосся важливо вибирати стрижки, які створюють об'єм та текстуру. Найкращими варіантами будуть стрижки шарами, боб з градуюванням або піксі. Додавання легких хвиль або м'яких локонів також допоможе збільшити обсяг волосся.

Для густого волосся потрібно вибирати стрижки, які прибирають "зайве" волосся та полегшують укладання. Це можуть бути каскади або градуйовані каре, які збережуть об'єм, але заберуть зайвий тягар.

Для кучерявого волосся важливо, щоб стрижка враховувала природний завиток та дозволяла легко укладати волосся. Вдалими варіантами можуть бути стрижки шарами середньої довжини або короткі кучеряві піксі.

З віком волосся може ставати тонким, сухим або навіть ламким. Якщо волосся, на жаль, зазнало таких змін, варто звернути увагу на стрижки, які мінімізують необхідність частого укладання та теплового впливу. Наприклад, акуратне каре допоможе зберегти здоров'я волосся і полегшить його догляд.

Як вибрати стрижку залежно від форми обличчя

Для овальної форми, яка є універсальною, підходить практично будь-яка стрижка. У цьому випадку можна експериментувати з різними стилями та довжиною — від короткого піксі до довгих стрижок шарами.

Кругле обличчя, зазвичай, хочуть подовжити, для цього рекомендується вибирати стрижки довжиною нижче підборіддя, з об'ємом на маківці -- подовжені боби, градуйовані стрижки або каскади.

Для пом'якшення рис квадратного обличчя підійдуть стрижки з м'якими лініями та об'ємом біля коріння. Можна розглянути довгі шаруваті стрижки, бічні чубки або каре з м'якими контурами.

Для врівноваження широкого чола та вузького підборіддя трикутної форми обличчя підійдуть стрижки, що додають об'єм у нижній частині обличчя, наприклад, боб, каскад або стрижки з чубчиком на один бік.

Щоб вкоротити видовжене обличчя рекомендується вибирати стрижки з горизонтальними лініями та об'ємом з боків. Відповідними варіантами можуть бути каре, боб або стрижки шарами середньої довжини.

Корекція вікових змін

З віком з'являються зморшки, змінюється овал. А правильно підібрана стрижка допоможе скоригувати ці зміни і надати обличчю молодшого вигляду.

Стрижки з об'ємом на маківці та короткими боками можуть візуально підтягнути обличчя та створити ефект ліфтингу.

М'які шари та текстура:додають об'єм та рух, що допомагає приховати зморшки та відвернути увагу від вікових змін.

Відмінний спосіб приховати зморшки на лобі та створити молодший образ — це чубчик.. Важливо вибирати чубок, який гармонійно вписується в загальний образ — це може бути прямий, косий чи рваний чубчик.

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