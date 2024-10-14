Стрижка драбинка для волосся будь-якої довжини: додає стилю, об'єму, омолоджує

Гарна стрижка на середнє, довге та коротке волосся
Що таке стрижка драбинка
Стрижку драбинка майстер виконує, поступово зменшуючи довжину волосся у певних зонах, таким чином перукар формує умовні сходи, що дали назву зачісці.
Стрижку драбинку часто доповнюють чубчиком, зачіска від цього лише виграє. Прямий чубчик — не дуже вдала ідея для драбинки, а от косий чи рваний чубчик прикрасить цю стрижку. З пасмами, що обрамляють обличчя, укладання виглядає дуже ефектно.
Переваги стрижки драбинкою
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Якщо хочеться зберегти довжину волосся, а змінити стрижку є бажання - драбинка саме те.
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Стрижка надає об'єму будь-якому волоссю.
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Укладати цю стрижку простіше ніж зачіски з прямим зрізом.
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На цій стрижці гарно виглядають різні варіант складного фарбування -- омбре, балаяж і шатуш начебто і розраховані на стрижку драбинки.
Чим відрізняється стрижка драбинка від каскаду
Багато хто плутає стрижку драбинкою з каскадом. Але за технікою виконання та на вигляд ці стрижки різні.
Найголовніші відмінності полягають у наступному:
- У драбинці межа між сусідніми пасмами нівелюється, у каскаді підкреслюється.
- Перепад довжини між сусідніми пасмами у драбинці – непомітний, у каскаді – очевидний.
- У драбинці підтримується приблизно одна довжина пасм загалом, а в каскаді вона може сильно відрізнятися.
Кому найбільше личить стрижка драбинка
Стрижка драбинка лягає і на тонке волосся, і на густе. Експерти рекомендують цю зачіску насамперед, дівчатам та жінками із круглою, трикутною чи квадратною формою обличчя. Тому що пасма, що спадають драбинкою, оптично трохи витягають овал і візуально пом'якшують кути.
Для круглого овалу обличчя найкраща довжина - це коли найкоротше пасмо буде в районі вилиць.
У власниць квадратного типу обличчя драбинка згладить риси.
Трикутна форма стане пропорційніша і жіночніша.
А от жінкам та дівчатам з кучерявим і хвилястим волоссям драбинка навряд чи поліпшить образ, оскільки навряд чи будуть помітні переходи в стрижці.
Стрижка драбинка на волосся середньої довжини
Середня довжина волосся є ідеальною для драбинки. Зачіска виходить набагато об’ємнішою і загальний вигляд буде дуже жіночним і ніжним. Довжина такої стрижки на рівні плечей або трохи нижче.
Ідеально виглядає драбинка на середнє волосся з прямим, косим, коротким чубчиком.
Стрижка драбинка на довге волосся
Під природною вагою пишність на довгому волоссі швидко опадає -- довге волосся і прикореневий об'єм рідко дружать. У таких випадках драбинка допоможе «полегшити ношу» та надасть чи підтримає об'єм та пишність.
Стрижка драбинка на коротке волосся
Певні варіанти драбинки іноді плутають із каскадом. Але різниця видно по маківці -- для каскаду там створюють об'ємну шапочку, а у випадку з драбинкою стиліст зосереджується на роботі з кінчиками.
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