Стрижка драбинка для волосся будь-якої довжини: додає стилю, об'єму, омолоджує

Що таке стрижка драбинка

Стрижку драбинка майстер виконує, поступово зменшуючи довжину волосся у певних зонах, таким чином перукар формує умовні сходи, що дали назву зачісці.

Стрижку драбинку часто доповнюють чубчиком, зачіска від цього лише виграє. Прямий чубчик — не дуже вдала ідея для драбинки, а от косий чи рваний чубчик прикрасить цю стрижку. З пасмами, що обрамляють обличчя, укладання виглядає дуже ефектно.

Переваги стрижки драбинкою

Якщо хочеться зберегти довжину волосся, а змінити стрижку є бажання - драбинка саме те.

Стрижка надає об'єму будь-якому волоссю.

Укладати цю стрижку простіше ніж зачіски з прямим зрізом.

На цій стрижці гарно виглядають різні варіант складного фарбування -- омбре, балаяж і шатуш начебто і розраховані на стрижку драбинки.

Чим відрізняється стрижка драбинка від каскаду

Багато хто плутає стрижку драбинкою з каскадом. Але за технікою виконання та на вигляд ці стрижки різні.

Найголовніші відмінності полягають у наступному:

У драбинці межа між сусідніми пасмами нівелюється, у каскаді підкреслюється.

межа між сусідніми пасмами Перепад довжини між сусідніми пасмами у драбинці – непомітний, у каскаді – очевидний.

У драбинці підтримується приблизно одна довжина пасм загалом, а в каскаді вона може сильно відрізнятися.

Кому найбільше личить стрижка драбинка

Стрижка драбинка лягає і на тонке волосся, і на густе. Експерти рекомендують цю зачіску насамперед, дівчатам та жінками із круглою, трикутною чи квадратною формою обличчя. Тому що пасма, що спадають драбинкою, оптично трохи витягають овал і візуально пом'якшують кути.

Для круглого овалу обличчя найкраща довжина - це коли найкоротше пасмо буде в районі вилиць.

У власниць квадратного типу обличчя драбинка згладить риси.

Трикутна форма стане пропорційніша і жіночніша.

А от жінкам та дівчатам з кучерявим і хвилястим волоссям драбинка навряд чи поліпшить образ, оскільки навряд чи будуть помітні переходи в стрижці.

Стрижка драбинка на волосся середньої довжини

Середня довжина волосся є ідеальною для драбинки. Зачіска виходить набагато об’ємнішою і загальний вигляд буде дуже жіночним і ніжним. Довжина такої стрижки на рівні плечей або трохи нижче.

Ідеально виглядає драбинка на середнє волосся з прямим, косим, коротким чубчиком.

Стрижка драбинка на волосся середньої довжини/ / фото: familydoctor.cx.ua

Стрижка драбинка на довге волосся

Під природною вагою пишність на довгому волоссі швидко опадає -- довге волосся і прикореневий об'єм рідко дружать. У таких випадках драбинка допоможе «полегшити ношу» та надасть чи підтримає об'єм та пишність.

Драбинка на довге волосся/ / фото: familydoctor.cx.ua

Стрижка драбинка на коротке волосся

Певні варіанти драбинки іноді плутають із каскадом. Але різниця видно по маківці -- для каскаду там створюють об'ємну шапочку, а у випадку з драбинкою стиліст зосереджується на роботі з кінчиками.

Драбинка на коротке волосся/ фото: familydoctor.cx.ua

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