Стрижка "італійка" на різну довжину волосся: зачіска, що не потребує укладання і підходить всім

Стрижка, яка підходить для всіх типів волосся та облич.

Жіноча стрижка "італійка" не може вам не підійти — ця зачіска має безліч варіантів на будь-яку довжину і тип волосся, тому завжди можна знайти той варіант, що підходить саме вам.

Особливості стрижки "італійка"

Стрижку "італійку" іноді плутають з каскадною стрижкою і це не дивно — у них багато спільного. "Італійка" теж стрижеться каскадом, проте головна відмінність цієї стрижки полягає в тому, що, незалежно від довжини волосся, верхній шар завжди залишається досить коротким.

Переваг цієї стрижки дуже багато:

Завдяки цій стрижці будь-яка жінка може приховати дрібні недоліки обличчя: неправильні пропорції, висипання на шкірі, пігментацію і навіть зморшки.

"Італійка підходить" для будь-якої довжини волосся.

Вона підходить будь-якому типу волосся.

Має гарний вигляд з будь-яким типом обличчя.

Зачіску не потрібно укладати. Для того, щоб "оживити" зачіску, достатньо вимити волосся, підсушити феном і додати їм потрібну форму за допомогою гребінця.

Стрижка вирішує практично будь-яке проблему: густе волосся — проріджує, занадто тонке — робить візуально більш об'ємним.

Існує багато різноманітних варіантів моделей стрижки, що дозволяє кожній жінці підібрати саме таку зачіску, яка буде найбільше пасувати її типу обличчя та зовнішності. Завдяки цій зачісці у кожної жінки з’являється чудова можливість для створення власного унікального образу.

"Італійська" модель стрижки підходить для будь-якого стилю одягу: ділового, спортивного, молодіжного, повсякденного, урочистого.

Якщо маєте бажання, волосся завжди можна прибрати у хвостик або косу.

Зачіска не вимагає постійної корекції у перукаря і може поєднуватися з будь-яким типом чубчика або без нього.

Стрижка "італійка" на довге волосся

Стрижка "італійка" на довге волосся має вигляд особливо вигідний та елегантний через те, що багатошаровий процес зрізання пасом надає шевелюрі вигляд густої, навіть якщо волосся тонке та ослаблене. Робити таку стрижку можна, не вдаючись до укорочення довжини волосся.

Стрижка має чудовий вигляд у різних варіаціях

На прямому волоссі

Стрикжа "італійка" на довгому прямому волоссі

На кучерявому волоссі

Італійка на довгому кучерявому волоссі

З чубчиком

Італійка з чубчиком

"Італійка" на волосся середньої довжини

Зачіска "італійка" на середнє волосся додає елегантності та шарму, підходить для жінок різного віку та стилю, вимагає мінімум зусиль. Вона буде мати гарний вигляд на волоссі будь-якої структури: неслухняному, тонкому, кучерявому, прямому.

Італійка на середнє волосся

Італійка на середнє волосся

Ідеї ​​для короткого волосся

Якщо ви любите короткі стрижки, а довго укладаєте пасма, навпаки, "італійка" — ваш варіант. Довжину пасма визначайте з огляду на тип обличчя, з його урахуванням будь-яка версія зачіски буде мати приголомшливий вигляд. На короткому волоссі стрижка має просто шикарний вигляд. Зачіска дозволяє виділити найбільш значущі частини обличчя, а внаслідок плавних ліній зрізу волосся і чіткого контуру стрижки вона дозволить створити чарівний і неповторний образ.

Італійка на коротке волосся

Італійка на коротке волосся

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