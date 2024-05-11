Стрижка каре: як бути сучасною та мати вигляд як у француженки

Стрижка "каре" є однією із найпопулярніших та універсальних видів жіночих стрижок. У класичному варіанті це стрижка середньої довжини, при якій довжина волосся доходить до рівня щелепи або плечей.

Варіантів каре дужу багато:

класичне каре, коли волосся обрізається на одному рівні по всьому периметру голови. Ця стрижка може бути із прямим або похилим розрізом, а також зі стрейтингом або без нього.

каре на ніжці - у цій версії стрижки волосся на потилиці залишається коротшим, ніж волосся попереду, створюючи ефект "ніжки".

французьке каре -- більш недбалий, природний вигляд з легкими хвилями або кучерями.

каре з чубчиком поєднує в собі класичне каре з прямою або похилою чубком, яка може доходити до брів або бути довшою.

у випадку довгого волосся каре обрізається на рівні від щелепи до плечей, зберігаючи загальну форму.

асиметричне каре, коли волосся з одного боку обличчя довше, ніж з іншого, що створює цікавий та модний вигляд.

Зачіска ідеально підходить для дівчат та жінок з круглою форму обличчя. За допомогою каре з рівними пасмами можна приховати щоки, візуально при цій стрижці обличчя стає овальним.

Пропонуємо такі варіанти каре, які підійдуть практично кожній, зроблять дівчину чи жінку на лише красунею, але й молодшою на вигляд.

Каре-метелик

Короткий варіант стрижки-метелика, для якого характерні багато шарів та довгий чубчик-шторка.

Виглядає жіночно і дуже природно завдяки тому невеликому перепаду довжини шарів. Стрижка підходить і прямому волоссю, додає йому рухливості та об'єму, і кучерявому.

Ця стрижка, яка практично завжди має чудовий вигляд, навіть якщо ви щойно з ліжка, не втрачає свого шарму за будь-яких обставин.

Каре метелик

Довге каре

Довгий варіант каре, коли волосся доходить до основи шиї. Француженки надають перевагу максі-каре з градуюванням для додаткового об'єму та чубчиком. Але якщо у вас і так досить густе волосся, ви можете зробити прямий зріз.

На такій довжині можна по різному експериментувати з укладанням.

Довге каре

Багато хто з жінок роздумують, що краще вибрати каре чи боб ? Вибір між бобом і каре залежить від ваших особистих уподобань, типу волосся, обличчя та емоційного самопочуття. Якщо ви віддаєте перевагу більш класичному та універсальному стилю, то каре — відмінний вибір. Якщо ж хочете експериментувати та змінюватись, то вам підійдуть варіанти боб-каре.

Маленький боб каре

"Маленький боб" або La Petit Bob - один з найпопулярніших варіантів серед молодих дівчат і жінок у віці. Довжина волосся зазвичай досягає максимум до нижньої третини обличчя або середини шиї.

Попри довжину маленький боб можна стилізувати по-різному залежно від структури волосся та густоти. Можна робити прямий, або трохи каскадний зріз.

Маленький боб/ фото elle.de

Форма "маленького боба" дозволяє носити зачіску без особливого укладання, можна лише висушити волосся природним чином, що особливо цінують француженки.

А якщо хочеться зробити щось особливе, до вибору безліч варіантів укладання за допомогою праски, брашингу, бігудів, плойки. З такою зачіскою кучері, локони або гладкі прямі пасма будуть виглядати дуже стильно.

Боб каре з чубчиком

Короткий варіант боб каре із чубчиком дуже люблять француженки. Вони віддають перевагу досить густому чубчику до брів. Якщо обличчя квадратної або круглої форми, можна замінити його на рідкий, боковий чубчик або, щоб не обтяжувати щелепу — чубок-шторку.

Довжина волосся в цьому варіанті ледве доходить до кінчиків вух, для пишності на потилиці, гарного об'єму перукарі цю зону часто стрижуть машинкою.

Маленький боб з чубчиком/ фото byrdie.com

Така зачіска надає чарівності та зворушливості образу і, напевно, найчастіше асоціюється з француженками.

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