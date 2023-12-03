Стрижка "лисячий хвіст"на коротке, середнє, довге волосся — збільшує об'єм та густину зачіски

Власницям рідкого та короткого волосся важко підібрати стрижку так, щоб волосся виглядало густим та об'ємним.

Нещодавно хітом була багатошарова стрижка вовчиця. Особливо гарний вигляд вона мала на довгому в'юнкому і густому волоссі. На щастя для дівчат та жінок з тонким волоссям також є стрижки, який візуально роблять зачіску більш об'ємною. Це стрижка "лисиця" чи "лисячий хвіст". Ця стрижка підходить для волосся будь-якої довжини, а особливо в пригоді вона буде власницям короткого волосся.

Що таке стрижка "лисиця", для кого вона підходить

"Лисяча" стрижка, або "стрижка "лисиця", "лисячий хвіст", як її ще називають, є різновидом каскаду. Правда, якщо у каскаді так багато шарів і вони такі тонкі, що око їх майже не розрізняє, у стрижці "лисиця" перепади довжин дуже помітні.

Лисяча стрижка підійде для будь-якого волосся, ставку на цю стрижку потрібно робити насамперед власницям тонкого волосся, адже вона створює оптичну ілюзію густини по усій довжині. Завдяки рухливості шарів і текстурованому укладанню з цією стрижкою можна отримати об'єм, якого ніколи раніше не було.

Найхарактерніша риса стрижки "лисиця чи "лисячий хвіст" - це пасма, що обрамляють обличчя, довжина яких може бути різною. Найкоротший "шар" може доходити до рівня підборіддя, а може — бути подовженою чубком-шторкою, укладеною у дві сторони. Шари по іншій довжині не повинні виглядати розрізнено — їх контури повинні нагадувати лисячий хвіст — звідси й назва. Як наслідок, стрижка ідеальна для тонкого волосся, оскільки зможе надати їм об'єм і легкість, густим локонам вона також підійде, оскільки забезпечує їм візуальну легкість.

Стрижка "лисиця" на коротке волоссі

Стрижка "лисиця" на середнє волоссі

Каскад "лисиця"

"Лисячий хвіст"

Стрижка "лисячий хвіст" на довге волосся

Для найбільшого ефекту "лисячу" стрижку краще укладати за допомогою стайлера або фену і щітки браш. Вони допоможуть надати необхідний прикореневий об'єм і без зусиль укласти волосся у великі локони. Останні обов'язково треба злегка розпустити руками, перш ніж наносити засіб для фіксації — це надасть зачісці натуральніший ефект. Якщо витрачати час і сили на укладання не хочеться, не біда — така каскадна стрижка відмінно виглядатиме і без неї. Просто нанесіть на вологе волосся трохи засобу для надання текстури — це зробить образ "зухвалішим".

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