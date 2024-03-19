Стрижка "олівець" в тренді 2024 року: збільшує об’єм, візуально робить обличчя миловидішим

Трендова стрижка весни 2024 року - як вона виглядає

Якщо хочеться щось змінити, весна – чудовий час для цього. Ми знімаємо головні убори та демонструємо оновлені образи з новими стрижками. Тому, напевно, навесні і зростає увага до нових зачісок.

Цієї весни пропонуємо вам звернути увагу на стрижку олівець (pensil), яка увійшла до трендів 2024 року.

Кому підійде стрижка "олівець"

Для дівчат та жінок з тонким волоссям ця стрижка є знахідкою, оскільки вона передбачає багатошаровість, завдяки чому волосся здається густішими, а засічка — об'ємнішою.

Особливості стрижки "олівець"

Стрижка нагадує вовчу стрижку Wolf cut - легку багатошарову стрижку з об'ємом у верхівковій ділянці та градуйованими кінцями та шеггі, де вся зачіска являє собою своєрідну шапку з розпатланого волосся. Спільне з цими стрижками в "олівця" — це шари, проте вони густіші та немає таких різких переходів. Наступне, зачіска повинна бути максимум до рівня плечей. Фактично "олівець" - це багатоярусне каре без різких перепадів довжини. Скоріш за все, стрижка сподобається тим, хто носить традиційний боб, каскад, але хоче чогось новенького.

Як носити стрижку "олівець"

Стрижка-олівець можна носити як з чубчиком, так і без, з прямим або бічним проділом. Головне – створити правильну "шапку" стрижки, щоб волосся гарно обрамляло обличчя.

Стрижка "олівець" без чубчика

Трендова стрижка відмінно виглядає як на прямому, так і на кучерявому волоссі. А з градуюванням виглядає чіткішою, образ стає цікавішим.

Мінусом цієї стрижки можна назвати необхідність частого оновлення - хоча б раз на 1,5 місяця.

Укладання стрижки "олівець"

"Олівець" вимагає укладання, інакше він виглядатиме досить бентежно. Використовуйте засіб для збільшення об’єму на корені, а спрей для створення структури по всій довжині. Висушіть волосся феном при низькій температурі, піднімаючи локони за допомогою гребінця, або просто пальцями.

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