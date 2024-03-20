Стрижка "піксі" з чубчиком: кому вона личить, як підібрати під свій тип обличчя та волосся

Стрижка "піксі" з чубчиком підійде для різного віку та типу волосся та лиця

Проста і водночас елегантна стрижка «піксі» – універсальний вибір для дівчат та жінок різного віку, з різною формою обличчя.

Універсальність стрижки забезпечується великою кількістю варіацій її виконання.

Стрижка "піксі" - яка вона

Форма піксі передбачає наявність коротких прядок в скроневій частині і на потилиці, при цьому на маківці залишається ділянка з подовженням. Піксі можна робити на коротку або середню довжину волосся.

За технікою виконання стрижка "піксі" нагадує стрижку гарсон. Але піксі виділяється наявністю так званих «пір’їнок», а гарсон, своєю чергою, робиться на одну сторону.

Стрижка "піксі"/фото porady.co.ua

Кому більше підходить стрижка "піксі"

Стрижка "піксі" підійде як молодим дівчатам-тінейджерам, так і старшим жінкам. Стрижка візуально робитиме образ молодшим і задерикуватішим, ніби надаючи другу молодість. Вона матиме гарний вигляд на круглому, овальному обличчі, прямокутному та квадратному.

Ця зачіска підходить для будь-якого волосся. Однак обережними варто бути кучерявим особам, адже укладати таке пікс буде дуже складно.

Стрижка "піксі" з чубчиком

Якщо ви хочете створити ліричний і привабливий образ, додати своєму образу жіночності, стилісти рекомендують зупинити вибір на "піксі" з чубчиком. Художньої недбалості додасть подовжений, скошений, трохи скуйовджений чубчик.

Стрижка "піксі"/фото porady.co.ua

Вигляд цієї стрижки багато залежить від техніки обробки скронь. А якщо стирчать вушка і потрібно пом’якшити вилиці, то скроні можна зробити подовженими. Якщо ви не боїтеся сміливих образів, можна просто збрити скроні, або прикрасити незвичайним візерунком. Ще більш ефективним буде варіант, якщо збрити тільки один скроню, а іншу– подовжити. Те ж саме можна виконати і на потиличній частині.

Різновиди чубчиків у стрижці "піксі"

Варіантів чубчиків дуже багато. Ця деталь має велике значення не тільки для створення всього образу в цілому, але і для корекції видимих вад зовнішності.

Косий чубчик – ідеальний вибір для тих дам, які хочуть «підправити» риси обличчя, при цьому не віддавати багато часу і сил щоденному укладанні.

Стрижка "піксі"/фото porady.co.ua

Популярністю користується асиметричний чубчик, який завжди виглядає стильно і креативно. В цьому випадку навіть класичний варіант піксі буде виглядати креативно і стильно. Чудовим варіантом є асиметрія з поголеними скронями.

Рваний чубчик підходить як молодим дівчатам, так і жінками за 40. Цей штрих додасть образу юнацької відчайдушності.

Стрижка "піксі"/фото porady.co.ua

Особливості "піксі"

Піксі робить акцент на рисах обличчя, тому доведеться більш вимогливо підходити до нанесення макіяжу.

Відросле волосся потрібно періодично вкорочувати, в іншому випадку піксі перестане існувати.

Ця стрижка не терпить навіть слабкого відтінку жирного блиску, тому волосся вам доведеться мити часто.

Піксі підходить жінкам з чіткими виразними рисами обличчя. Зачіска ідеально виділить дрібні риси обличчя, збільшуючи об’єм губ і роблячи розріз очей ширшим.

Як підібрати свій варіант "піксі"

При виборі варіанту зачіски піксі необхідно враховувати тип волосся і форму черепа. Туге та і хвилясте волосся – найбільш вдала основа для втілення цієї ідеї.

Щоб додати об’єму тонкому волоссю, необхідно додатково використовувати мус та подбати про вибір чубчика.

Для овального обличчя підійдуть будь-які варіанти цієї стрижки. Це стосується вибору довжини зачіски, форми чубчика.

Дівчатам з круглим обличчям експерти радять вибирати піксі з асиметричною довгим чубчиком та з видовженими скронями.

Жінкам з квадратною формою обличчя стилісти радять вибирати піксі з косою подовженим чубчиком, що допоможе візуально пом’якшити занадто широкий лоб. Таким жінкам не можна вибирати варіант з ультракоротким чубчиком – від цього риси обличчя будуть здаватися грубими.

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