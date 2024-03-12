Стрижка, яка підійде для тонкого, густого та кучерявого волосся: потрібно лише знати нюанси

Ця стрижка пасує всім, на залежно від типу волосся, віку

Чи існують універсальні стрижки, які підходять для будь-якого типу волосся? Виявляється, що таких стрижок не мало. Серед них і боб-каре.

Стилісти рекомендують спробувати її всім. Цю стрижку легко укладати, головне врахувати тип волосся та особливості форм обличчя. А варіантів боб-каре багато, можна обрати свій.

Зачіска для тонкого волосся

Власницям тонкого волосся перукарі рекомендують зробити рівний боб однієї довжини, без пасом і шарів. Максимально об'ємним буде виглядати довгий боб, з довжиною волосся до ключиць.

Якщо рівний боб здається не цікавим, можна додати буквально пару коротких пасом, щоб пом'якшити форму стрижки та оживити кінці волосся.

Боб- каре для тонкого волосся

Стрижка для густого волосся

Густе волосся складніше укладати, їх власницям варто звернути увагу на профільований боб. Потрібно більше «зняти» пасми ззаду, на потилиці та практично нічого не чіпати біля обличчя — саме так можна домогтися ідеальної форми.

Боб-каре для тонкого волосся

Для укладання неслухняного волоссі гладко та рівно можна скористатися засобом з позначкою anti-frizz, а для створення романтичних хвиль - мусом.

Боб-каре для кучерявого волосся

Дівчатам та жінками з кучерявим волоссям потрібно бути обережними. Якщо обстригти його коротко, можна стати схожою на качан капусти броколі. З усім тим, саме у кучерявого волосся найбільше шансів гарно обіграти боб. Основне — багатошаровість, а рівний боб, одна довжина в цьому випадку виглядатиме нудно.

Бобо-каре для кучеярвого волосся

Щоб укласти кучеряве волосся, просушіть пасма, промокаючи їх рушником, щоб не роз'єднати при цьому завитки, щоб уникнути кошлатості. Потім посушіть на низькій швидкості феном, без щітки.

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