Стрижки для круглого лиця та великих щік: названі модні зачіски, які зроблять лице худішим

Виявляється зробити обличчя більш худим на вигляд можна і за допомогою стрижки. Якщо вона підібрана правильно, на щічках з'являться вилиці, а саме обличчя стане тоншим.

Експерти назвали три модні стрижки, які роблять обличчя худішим.

Асиметрична стрижка, подовжений чубчик

Асиметричні стрижки підійдуть як для довгого, так і для короткого волосся. Вони візуально ніби-то зроблять підтяжку та допоможуть виділити вилиці. Подовжені пасма навколо обличчя приховають щоки та скоригують об'єм обличчя. Можна спробувати укласти волосся на косий проділ, що також створить ефект асиметрії та допоможе обличчю "схуднути".

До асиметричної стрижки можна додати чубчик і таким чином також скоригувати риси обличчя. Незалежно від довжини та текстури волосся подовжений чубчик візуально зробить обличчя худішим.

Асиметрична стрижка з подовженим чубчиком

Довгий боб чи подовжене каре

Подовжене каре або подовжений боб теж є варіантами для тих, хто хоче приховати недосконалості свого обличчя. Рівний зріз та пасма біля обличчя надають ефекту подовження, а текстурні пасма — легкості. Таку стрижку можна укладати, роблячи волосся хвилястим, а можна навпаки, вирівнювати локони.

Подовжений боб завжди актуальний для волосся середньої довжини для жінок будь-якого віку, Крім того, довгий боб, що закінчується під нижньою щелепою, це найкраща стрижка для тих, кому потрібно візуально «схуднути» обличчя. Вона правильно обрамляє кругле личко, до того ж ніколи не втрачає своєї актуальності.

Стрижку long bob можна зробити на досить довгому волоссі. Стилісти рекомендують робити довгий боб довжиною на 8-10 сантиметрів нижче підборіддя. Якщо вибираєте довжину до ключиць, зробіть декілька різнорівневих пасом біля обличчя.

Подовжений боб - стрижка для круголого лиця

Міксі і піксі

Стрижка міксі — це варіант стрижки піксі. Від піксі ця стрижка відрізняється тим, що волосся на потилиці довше за пасма спереду. І найголовніше, ефект витягнутого обличчя створюється завдяки рваному чубчику, який також може бути різної довжини.

Міксі - стрижка для круглого лиця

Зазвичай короткі стрижки привертають більше уваги до обличчя. Піксі з чубчиком – єдина коротка стрижка, яка здатна візуально зменшити обличчя та приховати пухкі щоки або друге підборіддя. Зробіть на маківці більше об’єму, а ще можна зачесати чубчик в бік або зробити зачіс назад.

Піксі - стрижки для круглого лиця

Піксі так само як і міксі дуже легко укладати, потрібен лише гель для волосся, щоб закріпити пасма. Можна створювати будь-які варіанти укладання - закручувати чи випрямляти волосся.

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