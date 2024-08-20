Стрижки для круглої форми обличчя та тонкого волосся, які надають об'єм без укладання

Стрижки для круглого обличчя: загальні правила

Вважається, що ідеальна форма обличчя – це овал. Саме тому в класичній школі перукарів існують правила, що потрібно скоригувати лице саме до цієї форми.

Найкраща довжина жіночої зачіски для круглого обличчя – до плечей або трохи нижче за плече. Така довжина візуально подовжує кругле лице. Якщо у вас довге волосся, завивайте їх нижче лінії підборіддя, інакше може вийти небажаний об'єм, який візуально розширить силует голови.

Чубчик може бути відсутнім або бути асиметричним чи симетричним з 2-х рівних паралельних пасм з боків чола.

Рівний чубчик візуально розширить образ.

При укладанні потрібно пам'ятати, що пишні локони створюють об'ємні зачіски. А обсяг розширить кругле обличчя ще більше.

Стрижки для тонкого волосся та круглого обличчя на коротке волосся

Стрижки для тонкого волосся, що коригують форму обличчя та які не потребують укладання - популярний запит сьогодні. Через стрес, які переживають сьогодні українки багато жінок жаліються на рідке волосся. Ритм життя потребує варіантів швидких і простих зачісок.

Піксі

Короткі стрижки для тонкого волосся такі, як піксі дуже популярні серед жінок за 40, за 50 і навіть за 60, адже за їх допомогою них можна вирішити і проблеми тонкого волосся. І скоригувати кругле обличчя.

"Піксі" вкорочує волосся на скроні й на потилиці, а волосся на маківці залишає довшим. Таким чином додається об'єму та корегуються риси обличчя, особливо якщо додати чубок.

Піксі

Віксі

Віксі поєднує "піксі" та "шеггі". Власне кажучи потрібно зробити "піксі", але надати йому кошлатості. Віксі чудово пасує для тонкого волосся, за рахунок багатошаровості "віксі" створюється об'єм.

Віксі

Стрижки для тонкого волосся та круглого обличчя на середнє волосся

Якщо ви хотіли стрижки для круглого обличчя і тонкого волосся на середню довжину, то можете розглянути варіації "боб".

Блант-боб

Блант-боб - це стрижка з прямим зрізом, з її допомогою можна зберегти довжину волосся та візуально витягнути обличчя. Блант-боб можна зробити і з чубчиком.

Блант-боб

Лонг-боб

Якщо хочеться залишити волосся довшими, можна зробити лонг-боб. Це те саме, що блант-боб, але більшої довжини. Довгі й м'які пасма підкреслюють жіночність образу. За допомогою такої стрижки можна вдало приховати високий лоб, вуха, що стирчать, і кругле обличчя.

Лонг-боб

Боб-ковбой

Ще один варіант стрижки "боб" для тонкого волосся - це "боб-ковбой". Довжина волосся має бути не нижче підборіддя, а кінці обов'язково філірованими, тобто рваними. Внаслідок багатошаровості стрижка має об'ємний вигляд, і укладання не потрібне.

Боб-ковбой

Каскад

Серед популярних стрижок на середнє волосся залишається стрижка каскад. Найкращий вигляд "каскад" має на волоссі середньої довжини, але можна зробити його і на волоссі нижче плечей. Така багатошарова стрижка з плавними переходами пасом від одного до іншого додає об'єму, можна додати м'який чубчик набік або чубчик-шторку.

Каскад

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