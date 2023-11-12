Стрижки для сивого волосся, які зроблять молодшими жінок 50 плюс: поради експертів, фото

5 стильних зачісок, з якими сивина, на думку експертів, буде мати чудовий вигляд

Сиве волосся — не лише ознака віку та мудрості, це і символ елегантності та сріблястої краси. Експерти розповіли, з якими стрижками для сивого волосся жінки за 50 виглядатимуть значно молодше та для натхнення поділилися фото знаменитостей з зачісками на сріблястому волоссі.

Гладкий боб довжиною до підборіддя

Зачіску як ву акторки Синтії Ніксон стилісти назвали однією з найкращих . Ця зачіска "не потребує технічного обслуговування" та чудово підійде для тих, хто не любить довго укладати волосся.

Синтії Ніксон: фото Craig Blankenhorn/HBO Макс

Піксі з чубчиком на бік на сріблястому волоссі

Ще одним варіантом стрижки для сивого волосся є піксі з чубчиком на бік, так як у акторки Джейн Фонди. Джейн Фонда — справжня законодавиця мод і ікона стилю. Подібна зачіска, як кажуть фахівці, підкреслює вилиці та виділяє найкращі риси обличчя.

Додавання чубчика збоку до сріблястого піксі може "додати гламуру",молодості та свіжості.

Джейн Фонда, фото: Splash News

Помпадур з боковим проділом

Співачка Пінк створює епічні короткі зачіски, а сріблястий колір волосся робить їх справді незабутніми. Стрижка помпадур на такому волоссі додає об’єму та робить колір яскравішим. А глибокий бічний проділ може надати більше руху рідкому волоссю, ніж середній проділ, і це допоможе приховати будь-які ознаки порідіння в області маківки.

Пінк, фото: Shutterstock

Чорно-сріблястий омбре Боб

Чорно-сріблястий омбре боб "створює більше об’єму на маківці, буквально відсуваючи більше волосся на одну сторону голови».

фото: Splash News

Багатошаровий боб

Акторка Хелен Міррен обрала для свого сивого волосся багатошаровий боб із тонкою бахромою. Подібна стрижка приховує тонке волосся та його рідину.

Хелен Міррен, фото Splash News

Читайте також: