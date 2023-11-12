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Стрижки для сивого волосся, які зроблять молодшими жінок 50 плюс: поради експертів, фото

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Стрижки для сивого волосся, які зроблять молодшими жінок 50 плюс: поради експертів, фото

Стрижки для сивого волосся

5 стильних зачісок, з якими сивина, на думку експертів, буде мати чудовий вигляд

Сиве волосся — не лише ознака віку та мудрості, це і  символ елегантності та сріблястої краси. Експерти розповіли,  з якими стрижками для сивого волосся жінки за 50 виглядатимуть значно молодше та для натхнення поділилися фото знаменитостей з зачісками на сріблястому волоссі.

Гладкий  боб довжиною до підборіддя

Зачіску як ву акторки Синтії Ніксон стилісти назвали однією з найкращих . Ця зачіска "не потребує технічного обслуговування" та чудово підійде для тих, хто не любить довго укладати волосся.

Синтії Ніксон: фото Craig Blankenhorn/HBO Макс / ©
Синтії Ніксон: фото Craig Blankenhorn/HBO Макс

Піксі з чубчиком на бік на сріблястому волоссі

Ще одним варіантом стрижки для сивого волосся є піксі з чубчиком на бік, так як у акторки Джейн Фонди. Джейн Фонда — справжня законодавиця мод і ікона стилю. Подібна зачіска, як кажуть фахівці, підкреслює вилиці та виділяє найкращі риси обличчя.

Додавання чубчика збоку до сріблястого піксі  може "додати гламуру",молодості та свіжості.

Джейн Фонда, фото: Splash News / ©
Джейн Фонда, фото: Splash News

Помпадур з боковим проділом

Співачка Пінк створює епічні короткі зачіски, а сріблястий колір волосся робить їх справді незабутніми. Стрижка помпадур на такому волоссі додає об’єму та робить колір яскравішим. А глибокий бічний проділ може надати більше руху рідкому волоссю, ніж середній проділ, і це допоможе приховати будь-які ознаки порідіння в області маківки.

Пінк, фото: Shutterstock / ©
Пінк, фото: Shutterstock

Чорно-сріблястий омбре Боб

Чорно-сріблястий омбре боб  "створює більше об’єму на маківці, буквально відсуваючи більше волосся на одну сторону голови».

фото: Splash News / ©
фото: Splash News

Багатошаровий боб

Акторка Хелен Міррен обрала для свого сивого волосся багатошаровий боб із тонкою бахромою. Подібна стрижка приховує тонке волосся та його рідину.

Хелен Міррен, фото Splash News / ©
Хелен Міррен, фото Splash News

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Дата публікації
Перегляди
1627
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