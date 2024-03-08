Стрижки для жінок після 40 років: яку зачіску краще обрати (фото)

Після 40 років жінки вдаються до різних змін. Одні змінюють гардероб, інші — сідають на дієту, та найчастіше — розпочинають із зачіски. Остання може повністю змінити образ, підкреслити переваги та зробити обличчя візуально молодшим.

Які стрижки краще обрати жінкам після 40 років — розповідаємо далі.

Яка стрижка є кращою для жінки за 40

Короткий боб

Переможцем, який лідирує щодо вподобань жінок з-поміж інших зачісок, безумовно, є боб. Ця зачіска не виходить з моди та не потребує особливого догляду. Однак тут важливо підібрати зі стилістом стрижку цільної довжини, що лягає трохи нижче ключиці.

Хорошим варіантом також буде змішати теплі тони з більш прохолодними, які дадуть ідеальне полотно.

Короткий боб

Біксі

Насамперед стрижка підійде тим жінкам, які ставлять акцент на практичності. Її можна висушити феном та грайливо вкласти. Водночас, якщо залишити довжину, то вона перетвориться на кошлату стрижку, а варіант з коротким волоссям матиме крутий і сміливий вигляд.

Стрижка біксі

Каре

Каре залишається універсальною стрижкою для жінок, яка додає стилю та молодить. Перевагою зачіски є те, що її можна адаптувати до різних форм обличчя, довжини та текстури волосся. Каре може бути як прямим, так і хвилястим.

Стрижка каре

Стрижка Шеггі

Варіант для тих, кому імпонує стильний та модерний варіант. Стрижці притаманне коротке шарування та текстура, що надає об'єму. Вона гармонійно підкреслює обличчя та практична у догляді. Її обирають за свіжий та енергійний вигляд.

Зачіску можна укладати за допомогою фена для випрямлення волосся.

Стрижка Шеггі

Подовжена стрижка піксі

Стрижка залишається на піку популярності уже кілька років поспіль. На противагу від звичайного піксі, жінкам після 40 більше личить саме піксі з подовженим чубчиком. Ця зачіска враховуватиме усі вікові зміни, омолоджуватиме і матиме ефект "тихої розкоші".

Стрижка подовжене піксі

Стрижка може бути виконана у різних варіаціях. Класичний варіант — це короткі пасма з бічним розрізом, що візуально надає жінці молодшого вигляду. Втім, під час вибору цієї зачіски необхідно врахувати форму обличчя та текстуру волосся.

Природна текстура волосся

Якщо у вас кучеряве або хвилясте волосся, то після 40+ — ідеальний час, щоб припинити його "мучити". Саме така особливість вашого волосся може зробити вас молодшою. Для прикладу, розширити обличчя або прибрати нечіткий овал обличчя.

Каскад

Зачіска для тих жінок, які хочуть зберегти довжину волосся. Вона буде ідеальним варіантом для середнього волосся. Каскад завдяки своїй багатошаровості створює природний об’єм і грайливість. Така зачіска додасть образу елегантності та розкоші.

Стрижка каскад

Стрижка бланд боб

Йдеться про стрижку з чіткими лініями, що доходить до плеча або просто над ним. Вона може бути з чубком або ж без нього. Ця стрижка чудово усуває недоліки випадіння волосся або втрати об'єму. Водночас одна лінія біля основи робить волосся на вигляд густішим, навіть якщо це не так. Крім того, ця стрижка може допомогти "миттєво підтягнути обличчя".

Стрижка бланд боб

Стрижка Дебют

Стрижку виконують на коротких, середніх та навіть довгих прядках. Особливість стрижки — силуетне оформлення обличчя. Гарний така зачіска матиме вигляд з круглою і квадратною формою обличчя. Причому тут образ цілком можна розбавити чубчиком.

Стрижка дебют

Стрижка міксі

Міксі — це один із варіантів стрижки піксі. Від оригінального варіанту вона відрізняється тим, що волосся на потилиці довше за пасма спереду. І найголовніше, ефект витягнутого обличчя створюється завдяки рваному чубчику, який також може бути різної довжини.

Стрижка міксі

Також ми розповідали, яких стрижок краще уникати після 40 та чому.

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