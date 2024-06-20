Стрижки для жінок за 40, які стануть хітами цього літа: омолоджують і створюють незабутній образ

Цього літа на піку популярності – сміливість, досконалість і безпосередність. Тому стилісти рекомендують усім жінкам не боятися експериментувати зі своїм образом і довжиною волосся. Особливо жінкам за 40, які давно хочуть освіжити свій образ і зробити коротку стрижку. Розповідаємо, які зачіски на піку популярності літнього сезону 2024.

Французький боб

Які стрижки у трендах влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка стала хітом в усьому світі завдяки своїй практичності та універсальності. Така зачіска є оновленим варіантом каре з відкритою потилицею та подовженими пасмами біля обличчя. Що дозволяє коригувати вилиці, робити їх більш витонченими та виразними, і прибрати зайву важкість у нижній частині обличчя.

Чому саме французький боб став хітом літа 2024?

Пасує абсолютно всім. Стрижка універсальна, підходить до будь-якого типу обличчя й структури волосся.

Стрижка універсальна, підходить до будь-якого типу обличчя й структури волосся. Практичність. Французький боб довго тримає форму і не потребує укладання.

Французький боб довго тримає форму і не потребує укладання. Додає об’єму. Таку зачіску можна робити на тонке пошкоджене волосся.

Таку зачіску можна робити на тонке пошкоджене волосся. Легко акцентується чубчиком. Якщо додати чубчик, образ буде більш виразним та приголомшливим.

Якщо додати чубчик, образ буде більш виразним та приголомшливим. Омолоджує. Ця стрижка стоїть у топах списку омолоджувальних, за що її полюбляють усі модниці світу.

Піксі

Які стрижки у трендах влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Це стрижка для рішучих та сміливих жінок, які хочуть кардинальних змін у своєму образі. Зачіска підходить для короткого волосся, надає локонам додаткового об’єму, робить загальний образ ефектним і водночас невимушеним. Є багато варіантів піксі, найпопулярніші з них – це класична стрижка, з гладкими пасмами, текстурована і з виголеними скронями.

Переваги стрижки піксі:

Стиль. Це ідеальна стрижка для жінок 40+, які хочуть мати елегантний і приголомшливий вигляд.

Це ідеальна стрижка для жінок 40+, які хочуть мати елегантний і приголомшливий вигляд. Комфорт у літню спеку. Піксі відкриває шию, що надає легкості, голова не пітніє, тому волосся добре тримає форму.

Піксі відкриває шию, що надає легкості, голова не пітніє, тому волосся добре тримає форму. Свіжість та омолодження. Стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та загальної легкості.

Стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та загальної легкості. Не потребує укладання. Достатньо збити локони руками – і ваш неперевершений аутфіт готовий.

Біксі

Які стрижки у трендах влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка повернулася на модний олімп з далеких дев’яностих. Вона поєднує в собі ознаки боба та піксі, тому полюбилася багатьом жінкам. Її можна назвати "багатошаровим бобом" або "подовженою структурованою піксі". Стрижка підкреслює жіночність, як боб, і водночас надає образу зухвалості та легкості, як піксі.

Чому біксі стала хітом літа 2024?

Універсальність. Така стрижка пасує абсолютно всім жінкам, її можна робити як у 30 років, так і в 60.

Така стрижка пасує абсолютно всім жінкам, її можна робити як у 30 років, так і в 60. Легкість і практичність. Завдяки текстурованим пасмам, волосся рухається при ходьбі, що надає образу легкості. Стрижка не потребує укладання, локони лягають у правильну форму одразу після миття.

Завдяки текстурованим пасмам, волосся рухається при ходьбі, що надає образу легкості. Стрижка не потребує укладання, локони лягають у правильну форму одразу після миття. Додатковий об’єм. Біксі буде ідеальним вибором для тих жінок, які мають тонке пошкоджене волосся. Завдяки своїй багатошаровості зачіска додає додаткового об’єму у потрібних місцях.

Біксі буде ідеальним вибором для тих жінок, які мають тонке пошкоджене волосся. Завдяки своїй багатошаровості зачіска додає додаткового об’єму у потрібних місцях. Ефект омолодження. Стилісти рекомендують робити цю стрижку усім жінкам за 40, вона здатна "стерти" одразу років 10-15.

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