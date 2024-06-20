Стрижки для жінок за 40, які стануть хітами цього літа: омолоджують і створюють незабутній образ

Головне, щоб нова стрижка підкреслювала вашу індивідуальність і робила вас приголомшливою.
Цього літа на піку популярності – сміливість, досконалість і безпосередність. Тому стилісти рекомендують усім жінкам не боятися експериментувати зі своїм образом і довжиною волосся. Особливо жінкам за 40, які давно хочуть освіжити свій образ і зробити коротку стрижку. Розповідаємо, які зачіски на піку популярності літнього сезону 2024.
Французький боб
Ця стрижка стала хітом в усьому світі завдяки своїй практичності та універсальності. Така зачіска є оновленим варіантом каре з відкритою потилицею та подовженими пасмами біля обличчя. Що дозволяє коригувати вилиці, робити їх більш витонченими та виразними, і прибрати зайву важкість у нижній частині обличчя.
Чому саме французький боб став хітом літа 2024?
- Пасує абсолютно всім. Стрижка універсальна, підходить до будь-якого типу обличчя й структури волосся.
- Практичність. Французький боб довго тримає форму і не потребує укладання.
- Додає об’єму. Таку зачіску можна робити на тонке пошкоджене волосся.
- Легко акцентується чубчиком. Якщо додати чубчик, образ буде більш виразним та приголомшливим.
- Омолоджує. Ця стрижка стоїть у топах списку омолоджувальних, за що її полюбляють усі модниці світу.
Піксі
Це стрижка для рішучих та сміливих жінок, які хочуть кардинальних змін у своєму образі. Зачіска підходить для короткого волосся, надає локонам додаткового об’єму, робить загальний образ ефектним і водночас невимушеним. Є багато варіантів піксі, найпопулярніші з них – це класична стрижка, з гладкими пасмами, текстурована і з виголеними скронями.
Переваги стрижки піксі:
- Стиль. Це ідеальна стрижка для жінок 40+, які хочуть мати елегантний і приголомшливий вигляд.
- Комфорт у літню спеку. Піксі відкриває шию, що надає легкості, голова не пітніє, тому волосся добре тримає форму.
- Свіжість та омолодження. Стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та загальної легкості.
- Не потребує укладання. Достатньо збити локони руками – і ваш неперевершений аутфіт готовий.
Біксі
Ця стрижка повернулася на модний олімп з далеких дев’яностих. Вона поєднує в собі ознаки боба та піксі, тому полюбилася багатьом жінкам. Її можна назвати "багатошаровим бобом" або "подовженою структурованою піксі". Стрижка підкреслює жіночність, як боб, і водночас надає образу зухвалості та легкості, як піксі.
Чому біксі стала хітом літа 2024?
- Універсальність. Така стрижка пасує абсолютно всім жінкам, її можна робити як у 30 років, так і в 60.
- Легкість і практичність. Завдяки текстурованим пасмам, волосся рухається при ходьбі, що надає образу легкості. Стрижка не потребує укладання, локони лягають у правильну форму одразу після миття.
- Додатковий об’єм. Біксі буде ідеальним вибором для тих жінок, які мають тонке пошкоджене волосся. Завдяки своїй багатошаровості зачіска додає додаткового об’єму у потрібних місцях.
- Ефект омолодження. Стилісти рекомендують робити цю стрижку усім жінкам за 40, вона здатна "стерти" одразу років 10-15.
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