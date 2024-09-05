Стрижки, зачіски та фарбування для круглого обличчя на середнє волосся (фото)

Які зачіски, укладання, фарбування підходять для круглого обличчя на середнє волосся

Кругле, повне обличчя вимагає візуального подовження, тому зачіски, стрижки та стилі фарбування потрібно підбирати такі, щоб вони коригували обличчя до овальної форми, вважають стилісти.

Пропонуємо найкращі варіанти зачісок та стрижок на середню волосся для власниць круглого обличчя.

Зачіски, стрижки, укладання та варіанти фарбування для круглого обличчя на середню довжину волосся

Укладання хвилями на середню довжин

Чим більше у зачіски вертикальних чи діагональних ліній, тим краще. Для середньої довжини волосся найкраще робити укладання хвилями - це візуально подовжить обличчя.

Якщо ви вибираєте для себе зачіску для круглого обличчя на середнє волосся, подумайте про стильний варіант з довгим чубчиком. Довжина чубчика плавно і непомітно перетворюється на хвилю волосся. А сам чубчик обрамляє обличчя і робить його візуально довшим.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Створення пасма за контуром обличчя

Пасма по контуру обличчя візуально зменшить округлість обличчя та подовжить шию. Якщо до зачіски додати ще довгий чубчик, отримаємо ще більше подовження форми. Така зачіска добре підійде жінкам невисокого зросту, з округлими формами.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Рівний блонд боб

Варіант фарбування, який візуально зробить кругле обличчя більш витягнутим - це розтяжка кольору - широка смуга темного біля кореня і світлий блонд на кінцях нижче підборіддя. Такий перехід створює контраст та вертикальну градацію кольору та дуже добре подовжує обличчя.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Кудлатий боб з начосом

В короткій частині стрижки волосся до плечей, довга сторона начесана через верх і спускається нижче ключиці. Нечітка лінія та безформна структура надають особливої чарівності. Омбре з розтяжкою кольору від темних коренів до світлих кінців надають вертикального сприйняття форми обличчя.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Боб з асиметричним чубчиком для круглого обличчя

Асиметричний чубчик візуально зменшує ширину обличчя та привертає увагу до краси очей. Якщо платиновий колір не ваш, можете вибрати будь-який русявий колір, який підійде вам за стилем та кольоротипом.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Продуманий хаос та безконтрольні хвилі на подовженій стрижці

Тренд цього сезону — волосся ніби-то скуйовджене, але має хвилеподібну текстуру, колір ніби-то брудний біля коренів, але ясно що це таке фарбування балаяж. Такий стиль не лише візуально подовжить обличчя, але й саму довжину волосся зробить візуальною довшою, ніж вона є насправді.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Темний боб з обрамленням обличчя пасмами та світлим кольором по контуру

Довжина робиться трохи нижче за плече, за контуром обличчя створюється обсяг зачіски. Рівні краї кінчиків витягнутої форми, а пасма навколо обличчя забарвлюються у світлий незвичайний відтінок, що привертає увагу до очей і відвертає фокус уваги від круглого обличчя.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Освітлення пасм на середній довжині

Якщо у вас кругла форма обличчя та круглі щічки, гарною ідеєю буде освітлення хвилі локонів, що спадають до плечей. Вертикальна хвиляста лінія замаскує круглу форму обличчя і приверне погляд до світлішої деталі у образі.

Зачіски для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Темний боб з кінцями різної довжини

Одна з популярних стрижок для круглого обличчя на середнє волосся – це темний боб із проділом та довгою бічною хвилею замість чубчика. Родзинка такої зачіски у рваних кінцях різної довжини. Волосся на потилиці коротше, ніж з боку обличчя, що маскує широкі вилиці та круглу форму голови, а нерівна нижня лінія кінчиків створює ефект хаосу.

Стрижки для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

Брюнетка з симетричним чубчиком

Симетричний чубчик, що пасмами обрамляє обличчя підходить для маскування круглої форми обличчя і є чудовим доповненням образу. Його напрям від чола до вилиць приховує округлість щік і виділяє риси у центрі обличчя — очі, ніс, губи. Темний колір волосся підкреслює колір шкіри та робить обличчя більш контрастним.

Стрижки для круглого лиця/ фото: hairs.in.ua

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