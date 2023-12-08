Стрижки та зачіски, що ідеальні для високого чола: 10 найкращих варіантів на коротке і довге волосся

Такі зачіски можна робити як самостійно, так і в салоні, є варіанти, які підходять на будь-яку довжину волосся.

Власниці високого чола мають чудову нагоду удосконалити та освіжити свій образ перед новорічними святами. Якщо ви у пошуках нової зачіски, тоді вам стане у нагоді підбірка найкращих трендових стрижок і зачісок на будь-яку довжину волосся. Ці десять варіантів з чубчиком і без допоможуть удосконалити вашу природню красу і замаскувати недоліки. Розповідаємо, які найкращі варіанти зачісок підходять для видовженого типу обличчя з високим чолом.

Хвилясті пасма і чубчик

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Такий тип укладання довгого волосся чи локонів середньої довжини стане ідеальним варіантом, щоб вирівняти пропорції обличчя. До цієї зачіски найкраще пасуватиме напівпрозорий об’ємний чубчик, що надасть образу романтичності та чарівності.

Пряме волосся і чубчик

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Така зачіска підійде прямолінійним, ефектним і впевненим у собі жінкам. Ідеально рівне волосся з кінцями без філірування і густий чубчик, який закриватиме чоло, удосконалить та гармонізує видовжені пропорції обличчя.

Неохайна стрижка піксі

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Така стильна зачіска надаватиме волоссю об’єму, а нерівні кінчики створять візуальний ефект природньої легкості. У свою чергу густий грайливий чуб замаскує високе чоло.

Хвилясте волосся

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Ця зачіска стане ідеальним варіантом для романтичних натур. М’які хвилясті локони будуть плавно огортати лице, візуально звузивши його. Такий тип укладання чудово підійде для романтичної зустрічі чи святкового вечора.

Пучок і фальшивий чубчик

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Укладене волосся у такий спосіб стане вдалою зачіскою для зустрічі Нового року або іншого вечірнього святкового заходу. Таку зачіску можна зробити самостійно, скрутивши недбалий пучок, а з кінця пасма волосся імітувати чубчик, уклавши його на бік.

Високий хвіст і чубчик

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Щоб створити для свого волосся додатковий об’єм, можна зробити високий хвіст, начесавши волосся на передній частині голови. Таким чином ви створите об’ємну зачіску, а густий довгий чубчик-шторка увиразнить ваш образ.

Чубчик у французькому стилі

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Якщо у вас не було чубчика, і ви готові до експериментів, тоді варто звернути увагу на французький чубчик. Довжина такого чубчика сягає лінії брів, що увиразнить ваш погляд і вирівняє пропорції видовженого обличчя.

Косий проділ

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Якщо експерименти з чубчиком вам не до душі, тоді варто зробити косий проділ на будь-який бік. Такий варіант зачіски дуже зручний, бо підходить для будь-якої довжини волосся. І заодно скоригує зону чола без чубчика.

Стрижка боб із чубчиком

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Така стрижка пасує абсолютно всім жінкам і не потребує укладання, достатньо просто помити і висушити голову. А чубчик на два боки допоможе приховати високе чоло.

Стрижка каре

Найкращі зачіски та стрижки для високого чола / Фото: pixabay.com

Така зачіска акцентуватиме увагу на шиї та плечах і створить спокусливий витончений образ. А чубчик приховає чоло і додасть аутфіту грайливості.

Читайте також:

Французька стрижка стане хітом 2024: ідеальна для всіх типів волосся, рівно і гарно відростає

9 унікальних рис, які миттєво зроблять будь-яку жінку привабливою, магнетичною та сексуальною

5 головних уборів, від яких волосся починає швидко жирніти і випадає: не варто їх носити