Стрижки та зачіски, що ідеальні для високого чола: 10 найкращих варіантів на коротке і довге волосся

Такі зачіски можна робити як самостійно, так і в салоні, є варіанти, які підходять на будь-яку довжину волосся.
Власниці високого чола мають чудову нагоду удосконалити та освіжити свій образ перед новорічними святами. Якщо ви у пошуках нової зачіски, тоді вам стане у нагоді підбірка найкращих трендових стрижок і зачісок на будь-яку довжину волосся. Ці десять варіантів з чубчиком і без допоможуть удосконалити вашу природню красу і замаскувати недоліки. Розповідаємо, які найкращі варіанти зачісок підходять для видовженого типу обличчя з високим чолом.
Хвилясті пасма і чубчик
Такий тип укладання довгого волосся чи локонів середньої довжини стане ідеальним варіантом, щоб вирівняти пропорції обличчя. До цієї зачіски найкраще пасуватиме напівпрозорий об’ємний чубчик, що надасть образу романтичності та чарівності.
Пряме волосся і чубчик
Така зачіска підійде прямолінійним, ефектним і впевненим у собі жінкам. Ідеально рівне волосся з кінцями без філірування і густий чубчик, який закриватиме чоло, удосконалить та гармонізує видовжені пропорції обличчя.
Неохайна стрижка піксі
Така стильна зачіска надаватиме волоссю об’єму, а нерівні кінчики створять візуальний ефект природньої легкості. У свою чергу густий грайливий чуб замаскує високе чоло.
Хвилясте волосся
Ця зачіска стане ідеальним варіантом для романтичних натур. М’які хвилясті локони будуть плавно огортати лице, візуально звузивши його. Такий тип укладання чудово підійде для романтичної зустрічі чи святкового вечора.
Пучок і фальшивий чубчик
Укладене волосся у такий спосіб стане вдалою зачіскою для зустрічі Нового року або іншого вечірнього святкового заходу. Таку зачіску можна зробити самостійно, скрутивши недбалий пучок, а з кінця пасма волосся імітувати чубчик, уклавши його на бік.
Високий хвіст і чубчик
Щоб створити для свого волосся додатковий об’єм, можна зробити високий хвіст, начесавши волосся на передній частині голови. Таким чином ви створите об’ємну зачіску, а густий довгий чубчик-шторка увиразнить ваш образ.
Чубчик у французькому стилі
Якщо у вас не було чубчика, і ви готові до експериментів, тоді варто звернути увагу на французький чубчик. Довжина такого чубчика сягає лінії брів, що увиразнить ваш погляд і вирівняє пропорції видовженого обличчя.
Косий проділ
Якщо експерименти з чубчиком вам не до душі, тоді варто зробити косий проділ на будь-який бік. Такий варіант зачіски дуже зручний, бо підходить для будь-якої довжини волосся. І заодно скоригує зону чола без чубчика.
Стрижка боб із чубчиком
Така стрижка пасує абсолютно всім жінкам і не потребує укладання, достатньо просто помити і висушити голову. А чубчик на два боки допоможе приховати високе чоло.
Стрижка каре
Така зачіска акцентуватиме увагу на шиї та плечах і створить спокусливий витончений образ. А чубчик приховає чоло і додасть аутфіту грайливості.
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