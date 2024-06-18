Стрижки, які не підходять для тонкого волосся: що робити, щоб локони тримали форму й об’єм

Локони стають ламкими та виснаженими з багатьох причин, щоб запобігти цій проблемі, експерти дають кілька простих рекомендацій.

За тонкими локонами треба правильно доглядати, щоб вони мали здоровий вигляд і тримали об’єм. Інакше можна лише підкреслити всі недоліки слабкого волосся, що негативно вплине на загальний образ. Власниці таких локонів повинні знати, яких зачісок та стрижок їм слід уникати. Стилісти надають кілька рекомендацій стосовно того, як правильно доглядати за тонкими локонами і які зачіски категорично не можна робити.

Як доглядати за тонким волоссям, щоб воно тримало форму та об’єм

Тонким волосся може бути з кількох причин: генетична проблема, неправильний догляд, надмірне сушіння, використання агресивних фарб тощо. Під дією високих температур та агресивних хімічних речовин здорові локони стають сухими та ламкими, втрачають свою еластичність, густоту і здоровий вигляд. Щоб цього уникнути, варто користуватися різноманітними живильними масками, термозахистом і вибирати щоденний догляд саме для тонкого ослабленого волосся.

Якщо локони слабкі, а кінчики посічені, варто використовувати легкі шампуні, які б не обтяжували волосся. Також слід уникати засобів з густою консистенцією та великою кількістю різноманітних олій.

Тонке ламке волосся не слід розчісувати мокрим, інакше можна пошкодити його структуру, воно ще більше сіктиметься. Під час сушіння голову краще нахиляти донизу, тоді створюватиметься додатковий об’єм.

Стилісти рекомендують уникати занадто світлих чи насичених темних відтінків фарб. Оскільки таким чином можна ще більше підкреслити нездоровий вигляд виснаженого волосся.

Які стрижки та зачіски не підходять для тонкого волосся

Боб з тупими кінчиками. Така стрижка не має шарів, тому тонкі пасма матимуть непривабливий вигляд. До того ж, зачіска має довжину, що ледь прикриває щелепи, це ще більше підкреслює відсутність густоти локонів.

Така стрижка не має шарів, тому тонкі пасма матимуть непривабливий вигляд. До того ж, зачіска має довжину, що ледь прикриває щелепи, це ще більше підкреслює відсутність густоти локонів. Каскадні стрижки на довге волосся. Таких зачісок варто уникати всім власницям тонких локонів без об’єму, оскільки каскад підкреслить всі проблемні місця. Краще робити короткі багатошарові стрижки, які надаватимуть волоссю візуальної густоти та здорового сяяння.

Таких зачісок варто уникати всім власницям тонких локонів без об’єму, оскільки каскад підкреслить всі проблемні місця. Краще робити короткі багатошарові стрижки, які надаватимуть волоссю візуальної густоти та здорового сяяння. Важкий чубчик. Такий варіант буде обтяжувати тонкі локони, що матиме не дуже привабливий вигляд. Для тонкого ослабленого волосся підійде багатошаровий чубчик, який надаватиме локонам об’єму і візуальної густоти.

Такий варіант буде обтяжувати тонкі локони, що матиме не дуже привабливий вигляд. Для тонкого ослабленого волосся підійде багатошаровий чубчик, який надаватиме локонам об’єму і візуальної густоти. Високий тугий хвіст. Така зачіска відкриє всі проблемні зони на голові, а тугий хвіст підкреслить відсутність густоти та об’єму локонів. Якщо є бажання зав’язати хвіст, то краще робити його максимально низько, не стягуючи тонке волосся.

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