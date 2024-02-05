Стрижки, які ніколи не вийдуть з моди: омолоджують, увиразнюють красу, не потребують укладання

Такі зачіски вважаються універсальними й еталонними, бо мають шалену популярність в усьому світі.
Щоб омолодитися, оновити образ чи просто освіжитися, достатньо змінити зачіску. І можна не витрачатися на новий одяг і дорогі косметологічні процедури, правильна стрижка зробить свою справу. Зіркові стилісти рекомендують жінкам звертати увагу на ці чотири зачіски, які в моді не один десяток років. Але вони не втрачають своєї популярності, бо ідеально підходять абсолютно всім жінкам за типом обличчя і структурою локонів. Розповідаємо, які чотири стрижки ніколи не зійдуть з модного олімпу.
Стрижка каре
Це безсумнівний тренд як 2024 року, так і наступних років. Є велика кількість варіантів цієї зачіски, тому вона така популярна у всьому світі. Бо кожна представниця прекрасної статі може підібрати для себе таку, яка підходитиме саме її типу обличчя і структурі волосся. Перед вибором одного з варіантів зачіски треба обов’язково проконсультуватися із перукарем, щоб вибрати своє ідеальне каре.
Стрижка боб
Ця зачіска по праву є топовою у списку омолоджувальних стрижок. Оскільки за рахунок техніки градуювання здатна повністю оновити й омолодити риси обличчя своєї власниці. Боб також має безліч варіантів, підходить як на коротке, так і на волосся середньої довжини. Боб ніколи не вийде з моди, бо кожна жінка з такою зачіскою має розкішний еталонний вигляд. Недарма світові зірки так полюбляють цю стрижку. А ще вона не потребує укладання, тому вважається універсальною. Якщо волосся пряме, можна підібрати гладкий боб, а для неслухняного ідеально підійде градуйований, що повторює структуру локонів.
Стрижка піксі
Це ідеальна зачіска для жінок, яким за 50. З часом волосся втрачає свою густоту і ламається, тому така стрижка є рятівним варіантом для того, щоб оновити свій образ й омолодитися. Цю стрижку роблять на коротке волосся, за рахунок чубчика можна вкрасти кілька зайвих років і увиразнити вилиці. А також прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. До того ж, зачіска надає природнього об’єму на маківці, тому ідеальна для слабкого волосся.
Багатошарова градуйована стрижка
Така зачіска має не лише омолоджувальний ефект, за рахунок градуювання вона надає потрібного об’єму прямому тонкому волоссю. До того ж, стрижка піксі надасть своїй власниці елегантного вигляду і втихомирить неслухняні локони. Ця зачіска гарно відростає, не треба кожні три місяці відвідувати перукаря, щоб оновити її. А варіант стрижки з чубчиком маскуватиме вікові зміни на обличчі.
Читайте також:
Хіт весни 2024: три варіанти топової стрижки для тонкого волосся, яка додає локонам об’єму
Якщо не встигли помити голову: одна проста зачіска, яка допоможе приховати масне волосся
Трендові відтінки волосся, які повністю оновлюють образ: 4 варіанти для досконалої краси