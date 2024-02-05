Стрижки, які ніколи не вийдуть з моди: омолоджують, увиразнюють красу, не потребують укладання

Щоб омолодитися, оновити образ чи просто освіжитися, достатньо змінити зачіску. І можна не витрачатися на новий одяг і дорогі косметологічні процедури, правильна стрижка зробить свою справу. Зіркові стилісти рекомендують жінкам звертати увагу на ці чотири зачіски, які в моді не один десяток років. Але вони не втрачають своєї популярності, бо ідеально підходять абсолютно всім жінкам за типом обличчя і структурою локонів. Розповідаємо, які чотири стрижки ніколи не зійдуть з модного олімпу.

Стрижка каре

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Це безсумнівний тренд як 2024 року, так і наступних років. Є велика кількість варіантів цієї зачіски, тому вона така популярна у всьому світі. Бо кожна представниця прекрасної статі може підібрати для себе таку, яка підходитиме саме її типу обличчя і структурі волосся. Перед вибором одного з варіантів зачіски треба обов’язково проконсультуватися із перукарем, щоб вибрати своє ідеальне каре.

Стрижка боб

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Ця зачіска по праву є топовою у списку омолоджувальних стрижок. Оскільки за рахунок техніки градуювання здатна повністю оновити й омолодити риси обличчя своєї власниці. Боб також має безліч варіантів, підходить як на коротке, так і на волосся середньої довжини. Боб ніколи не вийде з моди, бо кожна жінка з такою зачіскою має розкішний еталонний вигляд. Недарма світові зірки так полюбляють цю стрижку. А ще вона не потребує укладання, тому вважається універсальною. Якщо волосся пряме, можна підібрати гладкий боб, а для неслухняного ідеально підійде градуйований, що повторює структуру локонів.

Стрижка піксі

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Це ідеальна зачіска для жінок, яким за 50. З часом волосся втрачає свою густоту і ламається, тому така стрижка є рятівним варіантом для того, щоб оновити свій образ й омолодитися. Цю стрижку роблять на коротке волосся, за рахунок чубчика можна вкрасти кілька зайвих років і увиразнити вилиці. А також прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. До того ж, зачіска надає природнього об’єму на маківці, тому ідеальна для слабкого волосся.

Багатошарова градуйована стрижка

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Така зачіска має не лише омолоджувальний ефект, за рахунок градуювання вона надає потрібного об’єму прямому тонкому волоссю. До того ж, стрижка піксі надасть своїй власниці елегантного вигляду і втихомирить неслухняні локони. Ця зачіска гарно відростає, не треба кожні три місяці відвідувати перукаря, щоб оновити її. А варіант стрижки з чубчиком маскуватиме вікові зміни на обличчі.

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