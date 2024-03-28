Стрижки, які старять: зачіски, що стилісти не радять робити жінкам після 50

Багато жінок старше 50 намагаються мати молодший вигляд, виглядати у 50 як у 40, а то і як у 30. Але важливіше, напевно, знайти свій образ, підібрати стрижку, яка прикриє сліди старіння, гусячі лапки чи зморшки на шиї та не приховає природню красу. Тобто стрижку, яка не зробить жінку на вигляд старшою. Які стрижки, зачіски стилісти не рекомендують жінкам після 50

Які стрижки, зачіски нададуть віку та зроблять жінку на вигляд старшою

Розпущене довге волосся

Якщо жінці за 50 то з довгим волоссям вона скоріш за все будете схожа як мінімум на "русалку", а то і гірше.

Стрижки, які старять

Але це не означає, що жінкам старшого віку потрібно повністю відмовитись від довгого волосся «Зрілі жінки можуть мати гарний вигляд і з довгим волоссям — вам потрібно лише знайти потрібну довжину та стиль, який вам підходить».

Хвіст чи пучок

Так колись був час, коли можна було зробити гарний хвіст чи зробити пучок, зібравши все волосся разом. Але це було тоді, коли шкіра не збиралась при цьому у зморшки, а в кольорах волосся не пробивалося срібло сивини. Але коли уже 50, а може і більше, на шкірі з'явилася пігментація, друге підборіддя, зморшки — хвости чи пучки виглядатиме щонайменше, не доречно. Розпускайте хвіст, пучок, зробіть гарну стрижку, укладання і прикрийте вуха, щічки.

Стрижки, які старять

Коса

Коса — це щось таке патріархальне, молодій дівчині вона може додати серйозності, простоти, неприступності. Жінці за 50 коса може додати "зайву довжину" років.

Стрижки, які старять

"Прямі" стрижки з прямим чубчиком

Наприклад, каре з прямими зрізами та чубчиком, будь-які стрижки, які прямими лініями обрамляють обличчя. Хоча стрижка красива, але не завжди підходить для жінок старшого віку.

Чубчик може бути розумним способом оновити зачіску в модному ключі. Але, "якщо його не виконати належним чином, ви можете мати не дуже молодий і надзвичайно старіючий стиль », – зазначають експерти.

Стрижки, які старять

Читайте також: