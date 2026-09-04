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Стрижки француженок знову в моді: трендові варіанти сезону (фото)
Французькі стрижки знову підкорюють не лише червоні доріжки і модні подіуми, а й міські вулиці.
Французькі стрижки знову в центрі уваги влітку 2026 року. Від культових образів 60–90-х до сучасних варіантів — вони надихають своєю елегантністю та невимушеним паризьким шиком. І це не лише класичний французький боб: є варіанти для різної довжини та стилю. Головне — обрати стрижку, яка пасуватиме саме вам.
Про те, які французькі стрижки, які повернулися влітку 2026-го, розповіли експерти Vogue México.
Стрижка міді з легкими шарами
Яскравий приклад — фірмова стрижка Лілі-Роуз Депп. Її образ поєднує бунтарську естетику 90-х із французьким мінімалізмом, а впізнавана зачіска давно стала однією з її головних б’юті-візитівок.
Її волосся характеризується міді-довжиною, сповненою руху. Цей ефект досягається не лише завдяки легким хвилям, але й легким шарам. Саме вони обрамляють обличчя і особливо вдало підкреслюють вилиці та підборіддя.
Довга стрижка з чубчиком
Коли йдеться про ікони французького стилю, неможливо не згадати Джейн Біркін. Її впізнаваний образ — довге пряме волосся та культова багатошарова чубчик у стилі 70-х, яка сягає трохи вище вій і частково прикриває брови.
Стрижка «шторка-чубчик»
Коли говоримо про французькі ікони стилю, неможливо не згадати Бріжит Бардо. Її впізнаваний образ — платиново-русяве волосся, чубчик і пишні об’ємні зачіски, які стали справжньою б’юті-візитівкою акторки та й досі надихають стилістів.
Багатошарова стрижка
Катрін Деньов завжди вирізнялася елегантними образами й бездоганною зачіскою. Її фірмове світле волосся з чіткими шарами залишається актуальним і сьогодні, а об’єм та ідеальна форма доводять: правильно підібрана стрижка здатна кардинально змінити образ.
Нагадаємо, ми писали про те, які зачіски з 1970-х стали головним трендом сезону.