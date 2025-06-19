Стрижки, які пасують абсолютно всім: ідеальні для будь-якої форми обличчя та структури волосся

Які універсальні жіночі стрижки / © Freepik

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Знайти для себе стрижку, яка б підходила до типу обличчя та структури локонів — завдання не з легких. Однак є декілька зачісок, які вважаються універсальними, вони підкреслюють природну привабливість, додають тонкому волоссю об’єму та структурують неслухняні пасма у правильну форму. До того ж, вони вже давно вважаються класичними, тому ніколи не вийдуть із моди. Розповідаємо, які три найкращі стрижки, що ідеально підійдуть абсолютно кожній жінці.

Лонг-боб

Які універсальні стрижки, що пасують абсолютно всім жінкам

Ця стрижка вже давно стала трендовою класикою, і недарма. Її довжина до плечей або трохи нижче візуально витягує обличчя, увиразнюючи вилиці та прибираючи непотрібну важкість у зоні підборіддя. Подовжений боб пасує як круглолицим пані, так власницям квадратної та овальної форми обличчя. Стрижка має гарний вигляд і на прямому, і на хвилястому волоссі. Вона додає локонам екстраординарного об’єму, не потребує укладання і «стирає» декілька зайвих років.

Каскад

Які універсальні стрижки, що пасують абсолютно всім жінкам / © pixabay.com

Каскад — це справжній порятунок для тих жінок, які хочуть структури й динаміки у своїй зачісці, а також мають тонке ослаблене волосся. Завдяки градації пасом локони стають об’ємними та візуально густішими, навіть якщо вони тонкі чи рідкі. А ще каскад чудово підлаштовується під будь-яку форму обличчя, локони обрамлятимуть його плавно та гармонійно, надаючи загальному образу свіжості. Така стрижка буде ідеальною для тих, хто хоче мати легкий, молодий і грайливий вигляд.

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Піксі з подовженим чубчиком

Які універсальні стрижки, що пасують абсолютно всім жінкам

Це смілива стильна стрижка також вважається універсальною, адже пасує абсолютно всім жінкам. А акцентний подовжений чубчик допомагає скоригувати риси обличчя: приховати широкий лоб, замаскувати дрібні зморшки у зоні очей, пом’якшити гострі кути й увиразнити вилиці. Піксі підходить жінкам з різними формами обличчя та структурою локонів. Стрижку можна робити як на пряме, так і на хвилясте волосся. Зачіска додає об’єму в зоні маківки, що особливо потрібно, якщо волосся тонке та рідке.