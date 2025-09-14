Стрижки на середнє й коротке волосся, які дійсно омолоджують на 15 років і пасують абсолютно всім

Які омолоджувальні стрижки на коротке та середнє волосся / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Правильна зачіска може стати тим інструментом, який допоможе на 15 років омолодити обличчя і надасть загальному образу легкості та привабливості. Стилісти назвали три омолоджувальні стрижки, які підходять всім жінкам без винятку, що будуть на піку шаленої популярності ще багато років поспіль.

Каре з легкою асиметрією

Які омолоджувальні стрижки на коротке та середнє волосся

Класичне каре ніколи не виходить із моди. Але варто додати трохи асиметрії — і образ стає більш сучасним і динамічним. Така стрижка робить риси обличчя м’якшими, приховує зморшки біля очей та на лобі, а також надає волоссю додаткового об’єму. Каре пасує жінкам із будь-яким типом обличчя, головне, правильно підібрати форму стрижки.

Піксі з подовженим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки на коротке та середнє волосся

Стрижка піксі — справжня класика для тих, хто не боїться експериментів. Вона додає образу грайливості, відкриває обличчя і підкреслює очі. Подовжений чубчик робить образ жіночним, а також приховує можливі вікові зміни на лобі. Піксі омолоджує навіть після 50 років і чудово підходить як для тонкого, так і для густого волосся.

Реклама

Боб із текстурованими пасмами

Які омолоджувальні стрижки на коротке та середнє волосся

Боб — це універсальна стрижка, яка створює ефект густого та доглянутого волосся. Особливо актуальний варіант із текстурованими пасмами, які надають зачісці легкості й рухливості. Завдяки цьому обличчя виглядає свіжішим, а образ стає більш стильним і сучасним. Боб підходить як молодим дівчатам, так і жінкам старшого віку, роблячи їхній вигляд елегантним і витонченим.

Чому варто вибрати саме ці стрижки