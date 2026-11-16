Студентка випала з 8-го поверху під час танців: відео з бодікамер засвідчило її перші слова (фото)

Студентка впала з 20-метрової висоти під час танців / © Freepik

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21-річна студентка Університету Джорджії (США) Крістін Сарджент вижила після падіння з висоти восьмого поверху. Дівчина танцювала на дивані під пісню американської співачки Майлі Сайрус, коли раптово випала з вікна квартири. Нещодавно оприлюднені записи з нагрудних камер поліцейських зафіксували перші слова постраждалої після інциденту.

Про це повідомляє видання Unilad.

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Інцидент стався ввечері 26 вересня. Того дня Крістін разом із друзями святкувала перемогу футбольної команди свого університету Georgia Bulldogs над Oklahoma Sooners. Перед цим студентка, яка вивчає фінанси та маркетинг, разом із компанією відпочивала в барі, а згодом вони повернулися до квартири на п’ять спалень.

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21-річна студентка Університету Джорджії Крістін Сарджент з подругою Фото kristinsargent

Під час вечірки дівчина танцювала на дивані та співала під композицію Майлі Сайрус The Climb, випущену 2009 року. У якийсь момент вона втратила рівновагу, впала спиною на москітну сітку відкритого вікна восьмого поверху та полетіла вниз із висоти приблизно 20 м.

Фото kristinsargent

Що студентка сказала після падіння

Друзі Крістін негайно зателефонували до служби порятунку 911. Одна з дівчат повідомила диспетчеру, що її подруга випала з вікна восьмого поверху.

«Ми танцювали, і вона просто випала з вікна», — розповідала очевидиця. Вона додала, що дивилася вниз і бачила Крістін на землі.

«Вона не рухається», — сказала налякана подруга.

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Коли рятувальники прибули на місце близько 19:30, вони знайшли студентку біля басейну. За попередньою інформацією, дівчина впала на металеву лавку з подушкою, яка могла пом’якшити удар. На подушці виявили кров, а один із підлокітників лавки був зламаний.

На оприлюдненому відео з нагрудних камер видно, як друзі розповідають поліцейським про обставини події. Сусідка Крістін пояснила, що компанія танцювала та співала, а дівчина впала назад через вікно.

Сама постраждала, лежачи на землі, звернулася до медиків і правоохоронців зі словами: «Ніхто не зробив мені нічого поганого».

На записі також чути, як один із рятувальників намагається заспокоїти дівчину: «Усе буде добре, Крістін. Усе буде добре».

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Які травми отримала студентка

Падіння з висоти близько 20 м спричинило численні травми. Зокрема, у Крістін діагностували відкритий перелом стегнової кістки та кровоточиву рану грудної клітки.

Друзі дівчини не приховували шоку від того, що вона вижила. Один із них зізнався, що спочатку думав, ніби спустився вниз, щоб побачити загиблу подругу.

«Я б помер, якби впав із такої висоти. Вона справжній боєць. Ми всі казали: якщо хтось і зможе пережити таке падіння, то це Крістін», — розповів один із друзів.

Батько студентки Річард Сарджент невдовзі після інциденту в коментарі телеканалу WSB також повідомив, що донька, попри численні переломи, налаштована боротися за одужання.

«Вона сильна, тому з нею все буде добре», — сказав чоловік.

За його словами, після падіння Крістін розмовляла з подругою та повторювала: «Гей, я жива. Не можу в це повірити».

Після інциденту адміністрація житлового комплексу розіслала мешканцям електронного листа. У ньому зазначалося, що вікна обладнані спеціальними обмежувачами безпеки.

«Заради вашої безпеки не втручайтеся в роботу цих пристроїв, не знімайте їх і не вимикайте. Якщо у вас виникли питання щодо вікна або обмежувача безпеки, зверніться до адміністрації», — йшлося в повідомленні.

У житловому комплексі також заявили, що співпрацюють із відповідними службами, аби з’ясувати всі обставини падіння студентки.

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