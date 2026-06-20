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Стиль 70-х повертається: стрижка bell bottom Амаль Клуні як головний тренд літа 2026 року
Амаль Клуні знову опинилася в центрі уваги модної індустрії — цього разу завдяки новій стрижці, яка вже стала одним із найобговорюваніших б’юті-трендів літа 2026 року.
Її образ, пишуть в Vogue, із так званим bell bottom haircut миттєво підхопили стилісти та fashion-видання по всьому світу.
Ця зачіска — не просто оновлення іміджу, а справжнє повернення естетики 70-х у сучасній інтерпретації.
Що таке стрижка bell bottom
Bell bottom haircut — це стрижка, натхненна силуетом розкльошених штанів із 70-х років. Її головна особливість — контраст форми:
волосся зверху залишається більш гладким і структурованим;
довжина поступово набуває об’єму донизу;
кінчики створюють ефект м’якого «розкльошення».
У випадку Амаль Клуні стрижка має максимально елегантний вигляд: довжина трохи вкорочена, а форма набуває м’якого об’єму, який додає руху та легкості.
Чому новий образ Амаль Клуні став трендом
Стиліст знаменитості, Дімітріс Джаннетос, підкреслює, що ідея полягала у створенні поєднання класики та ретро-настрою. Стрижка має одразу кілька переваг:
додає природного об’єму без складного укладання;
візуально балансує риси обличчя;
виглядає доречно як у повсякденних, так і в вечірніх образах;
повертає моду на м’які силуети 70-х.
Саме тому bell bottom вже називають однією з головних тенденцій сезону.
Який вигляд має зачіска у стилі 70-х сьогодні
Сучасна інтерпретація цього тренду — це не ретро в чистому вигляді, а більш витончений варіант із глянцевим фінішем. Волосся має вигляд:
гладке біля коріння;
об’ємне та «живе» по довжині;
з легким підкручуванням на кінцях.
Такий ефект створює відчуття доглянутого, але не перевантаженого стилю.
Кому пасує bell bottom haircut
Ця стрижка особливо добре підходить тим, хто хоче:
візуально пом’якшити риси обличчя;
додати густоти тонкому волоссю;
освіжити довжину без радикальних змін.
Вона універсальна, але найкращий вигляд має на середній та довгій довжині волосся.
FAQ
Що таке стрижка bell bottom?
Bell bottom — це стрижка, де волосся має більш гладкий верх і поступово розширюється донизу, створюючи ефект «розкльошених» кінчиків у стилі 70-х.
Чому стрижка Амаль Клуні стала трендом?
Тому що вона поєднує ретро-естетику, природний об’єм і сучасний глянцевий стиль, який легко адаптується під різні типи зовнішності.