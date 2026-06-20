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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Стиль 70-х повертається: стрижка bell bottom Амаль Клуні як головний тренд літа 2026 року

Амаль Клуні знову опинилася в центрі уваги модної індустрії — цього разу завдяки новій стрижці, яка вже стала одним із найобговорюваніших б’юті-трендів літа 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Стрижка з об’ємними кінцями, як у Амаль Клуні — новий хіт літа

Стрижка з об’ємними кінцями, як у Амаль Клуні — новий хіт літа / © Фото з відкритих джерел

Її образ, пишуть в Vogue, із так званим bell bottom haircut миттєво підхопили стилісти та fashion-видання по всьому світу.

Ця зачіска — не просто оновлення іміджу, а справжнє повернення естетики 70-х у сучасній інтерпретації.

Що таке стрижка bell bottom

Bell bottom haircut — це стрижка, натхненна силуетом розкльошених штанів із 70-х років. Її головна особливість — контраст форми:

  • волосся зверху залишається більш гладким і структурованим;

  • довжина поступово набуває об’єму донизу;

  • кінчики створюють ефект м’якого «розкльошення».

У випадку Амаль Клуні стрижка має максимально елегантний вигляд: довжина трохи вкорочена, а форма набуває м’якого об’єму, який додає руху та легкості.

Чому новий образ Амаль Клуні став трендом

Стиліст знаменитості, Дімітріс Джаннетос, підкреслює, що ідея полягала у створенні поєднання класики та ретро-настрою. Стрижка має одразу кілька переваг:

  • додає природного об’єму без складного укладання;

  • візуально балансує риси обличчя;

  • виглядає доречно як у повсякденних, так і в вечірніх образах;

  • повертає моду на м’які силуети 70-х.

Саме тому bell bottom вже називають однією з головних тенденцій сезону.

Який вигляд має зачіска у стилі 70-х сьогодні

Сучасна інтерпретація цього тренду — це не ретро в чистому вигляді, а більш витончений варіант із глянцевим фінішем. Волосся має вигляд:

  • гладке біля коріння;

  • об’ємне та «живе» по довжині;

  • з легким підкручуванням на кінцях.

Такий ефект створює відчуття доглянутого, але не перевантаженого стилю.

Кому пасує bell bottom haircut

Ця стрижка особливо добре підходить тим, хто хоче:

  • візуально пом’якшити риси обличчя;

  • додати густоти тонкому волоссю;

  • освіжити довжину без радикальних змін.

Вона універсальна, але найкращий вигляд має на середній та довгій довжині волосся.

FAQ

Що таке стрижка bell bottom?

Bell bottom — це стрижка, де волосся має більш гладкий верх і поступово розширюється донизу, створюючи ефект «розкльошених» кінчиків у стилі 70-х.

Чому стрижка Амаль Клуні стала трендом?

Тому що вона поєднує ретро-естетику, природний об’єм і сучасний глянцевий стиль, який легко адаптується під різні типи зовнішності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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