Нюдовий манікюр — це більше ніж просто лак, це справжній стиль життя! Він підходить усім: від студенток до бізнес-леді, від прихильниць мінімалізму до любительок сміливих експериментів. Світло-рожеві, бежеві чи коричнюваті відтінки візуально подовжують нігті та надають рукам витонченості.

Головне — такий манікюр неймовірно універсальний: він однаково доречний в офісному образі, на романтичному побаченні чи навіть під час відпочинку на пляжі. А ще при відростанні нігтів він менш помітний, тож можна сміливо пропустити кілька візитів до салону. Хіба це не ідеальна мрія для кожної дівчини?

Тренди 2025 року: як додати родзинку нюдовому манікюру

Хочете, щоб нюд не виглядав нудно? 2025 року в моді легкі акценти! Спробуйте:

Горошок — всього одна мила крапка на кожному нігті, і манікюр відразу стає грайливим.

Блискітки — трохи мерехтіння для вечірніх виходів.

Кольоровий френч — замініть класичний білий кінчик на пастельний або навіть неоновий, щоб додати характеру.

Глазурований ефект — тренд, натхненний Гейлі Бібер, з перламутровим сяйвом, яке підкорює серця модниць.

А ще прозорий лак із ніжними наклейками або тонким візерунком — це ніби макіяж no-makeup для ваших нігтів: природно, але неймовірно чарівно.

Кому підходить такий манікюр

Всім, хто цінує простоту з відтінком витонченості! Природні нігті — це про впевненість і елегантність. Вони не кричать про себе, але тонко підкреслюють ваш стиль. Будь то короткі чи довгі нігті, нюд завжди буде вашим надійним супутником у будь-якій ситуації.

Головне — такий манікюр не потребує постійного оновлення, що ідеально для тих, хто завжди зайнятий і рідко встигає до салону.

Отже, якщо ви мрієте про манікюр, який має дорогий і стильний вигляд без зайвих зусиль — обирайте натуральні відтінки. Це класика, що ніколи не вийде з моди.