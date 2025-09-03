ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Стиль без зайвих слів: чому нюдові нігті — це вічна класика краси

Природні нігті — це ніби маленька чорна сукня у світі манікюру: завжди актуально, доречно та стильно. Хочете мати доглянутий вигляд, але без зайвої помпезності? Тоді цей тренд точно стане вашим незамінним союзником.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Нюдовий манікюр — вічна класика

Нюдовий манікюр — вічна класика / © Фото з відкритих джерел

Нюдовий манікюр — це більше ніж просто лак, це справжній стиль життя! Він підходить усім: від студенток до бізнес-леді, від прихильниць мінімалізму до любительок сміливих експериментів. Світло-рожеві, бежеві чи коричнюваті відтінки візуально подовжують нігті та надають рукам витонченості.

Головне — такий манікюр неймовірно універсальний: він однаково доречний в офісному образі, на романтичному побаченні чи навіть під час відпочинку на пляжі. А ще при відростанні нігтів він менш помітний, тож можна сміливо пропустити кілька візитів до салону. Хіба це не ідеальна мрія для кожної дівчини?

Тренди 2025 року: як додати родзинку нюдовому манікюру

Хочете, щоб нюд не виглядав нудно? 2025 року в моді легкі акценти! Спробуйте:

  • Горошок — всього одна мила крапка на кожному нігті, і манікюр відразу стає грайливим.

  • Блискітки — трохи мерехтіння для вечірніх виходів.

  • Кольоровий френч — замініть класичний білий кінчик на пастельний або навіть неоновий, щоб додати характеру.

  • Глазурований ефект — тренд, натхненний Гейлі Бібер, з перламутровим сяйвом, яке підкорює серця модниць.

А ще прозорий лак із ніжними наклейками або тонким візерунком — це ніби макіяж no-makeup для ваших нігтів: природно, але неймовірно чарівно.

Кому підходить такий манікюр

Всім, хто цінує простоту з відтінком витонченості! Природні нігті — це про впевненість і елегантність. Вони не кричать про себе, але тонко підкреслюють ваш стиль. Будь то короткі чи довгі нігті, нюд завжди буде вашим надійним супутником у будь-якій ситуації.

Головне — такий манікюр не потребує постійного оновлення, що ідеально для тих, хто завжди зайнятий і рідко встигає до салону.

Отже, якщо ви мрієте про манікюр, який має дорогий і стильний вигляд без зайвих зусиль — обирайте натуральні відтінки. Це класика, що ніколи не вийде з моди.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie