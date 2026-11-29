Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

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Цієї зими стилісти радять відмовитися від надто складних зачісок на користь природного об’єму, м’яких ліній і рухливих пасом. Як пишуть видання Who What Wear, Stylist та Allure, серед головних трендів сезону 2026–2027 — оновлене каре, довгі шари, м’який шеггі та короткі стрижки з текстурою. Ці варіанти можна адаптувати до різної довжини та структури волосся, тому кожна жінка зможе знайти свій ідеальний образ.

Оновлене каре

Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Каре залишається однією з найпопулярніших стрижок, але цієї зими воно стає менш геометричним. Замість ідеально рівного зрізу стилісти пропонують м’які контури, легку текстуру та пасма, які природно обрамляють обличчя.

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Довжина може бути до підборіддя або трохи нижче. Така форма добре підкреслює вилиці, додає зачісці охайності та допомагає створити об’єм. Особливо вдало м’яке каре виглядає на прямому й злегка хвилястому волоссі.

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Щоб стрижка пасувала саме вам, попросіть перукаря підібрати довжину з урахуванням форми обличчя та густоти волосся. Для тонкого волосся краще залишити щільніші кінчики, а для густого можна додати делікатне градуювання.

Лоб до плечей

Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Фото з відкритих джерел

Лоб — це подовжене каре, яке зазвичай закінчується на рівні ключиць або трохи вище плечей. Цієї зими така стрижка особливо актуальна завдяки поєднанню практичності та жіночності.

Її головна перевага — універсальність у повсякденному житті. Волосся ще достатньо довге, щоб зібрати його в хвіст або пучок, але водночас зачіска не потребує стільки догляду, як дуже довгі пасма.

Лоб можна носити з прямим проділом, боковим проділом або легкими хвилями. Якщо хочеться візуально пом’якшити риси обличчя, перукар може додати кілька подовжених пасом біля щік.

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Довгі шари з пасмами біля обличчя

Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Цей варіант особливо сподобається жінкам, які не хочуть коротко стригтися. Довгі багатошарові стрижки повертаються в моду завдяки ефекту рухливого, об’ємного волосся.

Основна довжина залишається майже незмінною, а коротші пасма формують м’який контур навколо обличчя. Завдяки цьому зачіска стає легшою, а волосся не лежить одним важким полотном.

Особливо гарно така стрижка поєднується з укладанням у стилі дев’яностих — із піднятими біля коренів пасмами та м’яко підкрученими кінчиками. Водночас її можна носити й без складного укладання, якщо волосся має природну хвилю.

Текстурована шеггі

Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Шеггі — багатошарова стрижка, у якій пасма мають різну довжину, а силует виходить трохи недбалим і об’ємним. На відміну від дуже виражених варіантів минулих років, цієї зими актуальніша м’яка версія з плавними переходами.

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Стрижка добре підходить власницям хвилястого волосся, оскільки допомагає підкреслити природну текстуру. На прямому волоссі вона також має гарний вигляд, але для виразнішого ефекту може знадобитися легке укладання.

Шеггі можна виконати на середній або довгій довжині, доповнити легким чубчиком чи пасмами біля обличчя. Важливо не робити надто коротких шарів, якщо волосся тонке: це може забрати об’єм із кінчиків.

Стильна біксі

Які наймодніші стрижки на зиму 2026-2027 / © Mixnews

Біксі поєднує риси класичного боба та піксі. Волосся залишається трохи довшим, ніж у традиційній короткій стрижці, а багатошаровість створює об’єм і підкреслює форму голови.

Цієї зими така зачіска цікава тим, що не має надто суворого вигляду. Подовжені пасма біля скронь і на потилиці дозволяють змінювати укладання: зачісувати волосся набік, додавати текстуру чи залишати його природним.

Біксі особливо пасує тим, хто готовий до помітної зміни образу. Перед стрижкою варто обговорити з майстром напрямок росту волосся, його густоту та те, скільки часу ви готові витрачати на укладання.

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