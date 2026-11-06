Стилісти назвали три тренди волосся, які вийдуть з моди 2027 року: від якого фарбування час відмовитися

Антитренди волосся 2027 / © pexels.com

Реклама

Професійні перукарі назвали три тренди, від яких радять поступово відмовлятися. Серед них — різнокольорове фарбування, сріблясте волосся та блонд із сильно відрослими коренями. Причини цілком практичні: складний догляд, дорогі процедури та ризик пошкодження волосся.

Модні тенденції у фарбуванні постійно змінюються. Водночас деякі популярні образи вимагають настільки багато часу й зусиль для підтримання результату, що навіть досвідчені майстри починають рекомендувати альтернативи. Американські стилісти поділилися із виданням Southern Living, які три тренди волосся вони хотіли б залишити в минулому 2027 року.

Реклама

Різнокольорове фарбування Calico Hair

Calico Hair — один із найпомітніших трендів фарбування, який набув популярності завдяки TikTok. Його особливість — поєднання кількох контрастних відтінків, натхненне забарвленням триколірних котів. Зазвичай майстри комбінують руді, світлі та темні пасма, створюючи виразний багатоколірний ефект.

Реклама

Однак стилістка з Бірмінгема Макайла Постон зізналася, що хотіла б попрощатися з цією тенденцією. За її словами, багато фотографій, які клієнтки показують як приклад бажаного результату, створені за допомогою штучного інтелекту або суттєво відредаговані.

У реальному житті повторити такий ефект значно складніше. Зокрема, під час фарбування потрібно контролювати, щоб рудий пігмент не переходив на світлі ділянки. А повторне оновлення кольору може перетворитися на багатогодинну процедуру, адже майстру доводиться ретельно відновлювати кожну кольорову зону.

Тому перед вибором Calico Hair варто врахувати не лише ефектний вигляд на фотографіях, а й складність подальшого догляду.

Штучний сріблястий колір волосся

Сріблясте волосся тривалий час залишалося одним із популярних варіантів холодного фарбування. Такий відтінок має ефектний вигляд, додає образу виразності та привертає увагу. Проте отримати чистий сріблястий колір набагато складніше, ніж може здатися.

Реклама

Стилістка Гвінет Моралес пояснила, що для досягнення справжнього сріблястого відтінку волосся потрібно ретельно освітлити, прибравши жовтий пігмент. Якщо цього не зробити, синя основа сріблястої фарби може змішатися із залишковою жовтизною та надати пасмам небажаного зеленуватого відтінку.

Крім того, інтенсивне освітлення негативно впливає на структуру волосся. Воно може стати сухим, пористим, ослабленим і більш схильним до ламкості.

Окрема проблема — регулярний догляд. Щоб підтримувати холодний сріблястий відтінок, доводиться часто тонувати волосся, оновлювати корені та використовувати спеціальні засоби для фарбованих пасом. За словами Моралес, такі процедури можуть знадобитися приблизно кожні чотири тижні.

Саме тому стилістка радить уважно оцінювати стан волосся перед таким фарбуванням. Навіть найкрасивіший колір не вартий серйозного погіршення його якості.

Реклама

Блонд із надто відрослими коренями

Тривалий час блонд із затемненими коренями та плавним переходом до світлих кінчиків вважався одним із найзручніших варіантів фарбування. Він дозволяв рідше відвідувати салон і зберігати природний вигляд зачіски навіть через кілька місяців після процедури.

Однак стилістка Гейлі Овертон вважає, що 2027 року варто повернутися до яскравішого блонду біля коренів. На її думку, захоплення максимально природним і невибагливим фарбуванням змусило багатьох забути, наскільки свіжим може виглядати щойно оновлений світлий відтінок.

Майстриня також звернула увагу на те, що надто тривалі перерви між процедурами не завжди допомагають заощадити. Коли корені сильно відростають, а довжина втрачає насиченість кольору, повернути рівномірний блонд може бути складніше.

Овертон радить орієнтуватися на відвідування перукаря приблизно раз на 4–8 тижнів. За її словами, регулярне підтримання кольору іноді дозволяє зберегти якість волосся та уникнути складного відновлення після тривалого відростання.

Водночас частота корекції залежить від початкового кольору, техніки фарбування, швидкості росту волосся та його стану. Тому оптимальний графік краще узгодити зі своїм колористом.

Яке фарбування обрати замість антитрендів 2027 року

Поради стилістів свідчать про те, що під час вибору нового кольору волосся варто враховувати не лише модні тенденції, а й особливості догляду. Якщо складне багатоколірне фарбування або інтенсивне освітлення потребує постійних корекцій, краще розглянути менш вимогливі варіанти.

Зокрема, можна звернути увагу на такі рішення:

Природні відтінки. М’які переходи кольору та відтінки, близькі до натурального, дозволяють створити гармонійний образ. Теплий блонд. Золотисті, медові та бежеві відтінки можуть стати альтернативою складному холодному сріблястому кольору. М’яке мелірування. Така техніка допомагає додати волоссю візуального об’єму та глибини без великої кількості контрастних кольорових ділянок. Блонд із помірно затемненими коренями. Цей варіант дозволяє зберегти плавний перехід між відтінками, не допускаючи надто великої різниці між натуральним кольором і освітленою довжиною.

Остаточний вибір залежить від стану волосся, природного пігменту та бажаного результату. Перед кардинальною зміною кольору варто проконсультуватися з колористом, який оцінить можливості волосся та підбере відповідну техніку.

FAQ

Яке фарбування волосся буде немодним 2027 року?

За оцінкою американських стилістів, серед трендів, які варто залишити в минулому, — багатоколірне Calico Hair, штучний сріблястий відтінок і блонд із надто відрослими коренями. Майстри пояснюють свою позицію складністю підтримання кольору, високими витратами на догляд і можливим пошкодженням волосся.

Який колір волосся буде модним 2027 року?

Під час вибору фарбування 2027 року можна звернути увагу на природні відтінки, теплий блонд, медові та бежеві тони, а також м’які переходи кольору. Водночас остаточний вибір залежить від індивідуальних особливостей зовнішності та стану волосся.

Новини партнерів

Новини партнерів