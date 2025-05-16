Стилісти розповіли, які джинси будуть популярні навесні і влітку 2025 року: передивіться мамині шафи

Які джинси носити навесні і влітку 2025 року / © Pixabay

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Джинси — найчастіше використовуваний і незамінний предмет гардеробу у світі. Саме тому вони є однією з найпотрібніших речей у щоденному вжитку.

Щоб джинси були комфортними, модними та привабливими, варто подивитися, які саме фасони обирає стильна молодь навесні 2025 року. Сьогодні найбільшим попитом користуються кілька видів джинсів, які дизайнери впевнено виділяють як ключові тренди сезону.

Екоматеріали

Сьогодні це не просто тренд, а свідомий вибір на користь природи. Джинси все частіше шиють з перероблених і природних матеріалів.

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Зокрема, зростає популярність виробів з органічної бавовни, переробленого деніму та інших екологічно дружніх технологій, які роблять одяг екологічнішим і відповідальнішим.

Широкі силуети

На піку популярності — одяг із просторим кроєм і невимушеним фасоном.

Вже можна часто побачити джинси-банани, широкі прямі моделі та інші варіанти, які створюють стильний і комфортний образ.

Яскраві відтінки

Хоча класичний синій денім і залишається в моді, все більшої популярності набирають яскраві кольорові джинси, які знову повертаються у тренди.

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На вулицях дедалі частіше помічають людей у джинсах ніжних пастельних тонів, з неоновими деталями та навіть зі сміливими геометричними принтами.

Ретро

Подібно до яскравих відтінків, речі, натхненні минулими епохами, зараз мають величезний попит, особливо це стосується джинсів.

Навесні 2025 року особливу популярність здобувають стилі 70-х і 80-х років XX століття.

Серед фаворитів — джинси з високим посадженням, розкльошені від коліна, а також «варені» та з модними потертостями й дірками.

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