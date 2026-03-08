ТСН у соціальних мережах

Стильна стрижка, яка ідеально пасує власницям кучерявого і густого волосся: трендові варіанти

Стрижка wolf cut універсальна, але водночас досить виразна й смілива.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Стрижка.

Стрижка. / © Фото з відкритих джерел

Стрижка wolf cut — зухвала, розпатлана й із легкою «повітряною» текстурою в потрібних місцях. Вона на піку популярності у цьому сезоні.

Чим характерна ця стрижка і кому вона підходить, читайте у матеріалі British Vogue.

Перукарка Шарлотт Менса каже, що стрижка «wolf cut» поєднує характер і м’якість», бо ту ній гармонійно поєдналися найкраще від shag і mullet. Саме цей гібридний стиль — водночас сучасний і зручний у повсякденному житті.

«Шари, що обрамляють обличчя й плавно переходять один в один, створюють текстурний фініш. Волосся має вигляд невимушений, а не надто старанно вкладений, і лягає з продуманою недбалістю», — розповіла перукарка вона.

Що таке стрижка wolf cut

Сучасний варіант wolf cut вирізняється «великою кількістю рваних, текстурованих шарів, які додають руху, об’єму. Це стильна зачіска одночасно може бути зухвалою, елегантною і трохи недбалою.

«Силует трохи видовжений, із чіткими кутами та більшою висотою у верхній частині, що створює скульптурний і піднятий ефект замість м’якого округлого об’єму», — каже перукарка Шарлотт Менса.

Ця стрижка чудово працює на короткій довжині, а також на середньому й довгому волоссі. Хоча найпопулярніший варіант — той, що сягає ключиць або спускаються трохи нижче. У такому варіанті вона має розкішний вигляд — особливо якщо укласти їх у м’які хвилі.

Кому підходить стрижка wolf cut

Wolf cut підходить до будь-якої текстури волосся. Але ідеальна зачіска залежить і від текстури, і від густоти волосся.

Перукарка каже, що хвилясте чи кучеряве волосся особливо добре підходить для цієї форми. Водночас важливо стригти з урахуванням природного завитка, щоб шари підкреслювали форму, а не створювали зайвий об’єм.

Ефект wolf cut особливо пасує власницям прямого волосся - тоді стиль матиме вигляд трохи розтріпаний і природний.

ФОТО

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Стрижка wolf cut. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, яка стрижка з 60-х років знову на піку моди.

