Стильна зачіска цього сезону: яка варіація ідеально підкреслить вашу форму обличчя

Боб – це безумовно трендова зачіска цього року.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Стрижка боб.

Стрижка боб. / © Credits

Hairy-експерти наголошують, що 2025-й – рік стрижки боб. Ця модна зачіска має безліч варіацій - від французького бобу чи міні-бобу до чоловічого бобу. Саме тому ця зачіска ідеальна для будь-якої форми обличчя.

Кому пасує боб і взагалі - чи варто робити цю стрижку, читайте у матеріалі VOGUE.de.

“Зачіска боб універсальна, але її потрібно адаптувати до конкретних характеристик людини: форми обличчя, довжини шиї, лінії росту волосся, форми носа та форми очей. Все це впливає на довжину та стиль бобу”, - каже паризька стилістка Дельфін Куртей.

Як обрати свій ідеальний боб

Для круглого обличчя

Проділ по центру або неохайний проділ може допомогти порушити симетрію обличчя. Уникайте короткого чубчика, а натомість надайте перевагу довгому, оскільки він пом’якшує вилиці.

Експертка рекомендує довгий, злегка похилий боб, який опускається нижче лінії щелепи, щоб візуально звузити обличчя».

Для квадратного обличчя

Щоб пом’якшити риси обличчя, ідеально підійде хвилястий, багатошаровий боб. Легка асиметрія пом’якшить лінію щелепи. Ідеальна довжина — від лінії щелепи до ключиці. Чубчик також може добре підійти.

Для овального обличчя

Стилістка каже, панянкам з таким обличчям підійде все. Оскільки обличчя вузьке посередині біля щік, то можна носити мікробоб, проділ посередині, чубчик.

Овальне обличчя дуже універсальне. Графічна стрижка, ретро-паризький образ, навіть м’який боб у стилі 90-х дуже добре підійдуть. Овальному обличчю легше стригти боб, бо технічно не потрібно звертати увагу на форму щік.

Для обличчя у формі серця

Ідеально пасуватиме короткий боб, який створює об’єм з боків, щоб округлити обличчя. Наприклад, довгий боб з проділом посередині може візуально зробити обличчя ще довшим. Чубчик-шарф може добре підійти, щоб збалансувати довжину чола.

Нагадаємо, ми писали про стильні короткі стрижки, які актуальні цього сезону.

