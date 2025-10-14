ТСН у соціальних мережах

Стильні короткі стрижки для жінок за 50: омолоджують на десять років і довго тримають форму

Ці зачіски не потребують щоденного укладання та чудово тримають форму навіть через кілька місяців.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Які модні стрижки для жінок за 50

Які модні стрижки для жінок за 50 / © Unsplash

Після 50 років кожна жінка прагне мати доглянутий, стильний і привабливий вигляд та не витрачати купу часу на укладання своїх локонів. І це дійсно можливо, адже правильно підібрана стрижка чудово впорається з цими завданнями. Стилісти назвали зачіски, які візуально омолоджують обличчя на 10 років, підкреслюють природну красу, надають волоссю об’єм та освіжають загальний образ. А найголовніше — вони зберігають форму навіть без постійного відвідування салону.

Класичне каре з м’якими лініями

Які модні стрижки для жінок за 50

Які модні стрижки для жінок за 50

Ця стрижка є позачасовою класикою. Вона личить абсолютно всім жінкам і додає елегантності, що важливо у зрілому віці. М’яке, трохи заокруглене каре з подовженням до обличчя візуально звужує овал, маскує зморшки біля губ і додає об’єму тонкому волоссю.

Які переваги такої стрижки:

  • підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся;

  • легко укладати — достатньо кількох рухів феном;

  • зберігає форму до 6 місяців.

Піксі

Які модні стрижки для жінок за 50

Які модні стрижки для жінок за 50

Якщо хочеться динаміки й легкості в образі, варто вибирати піксі. Короткий потиличний зріз, подовжені пасма біля обличчя і текстурна верхівка роблять загальний аутфіт яскравим та молодим.

Чому варто спробувати саме піксі після 50 років:

  • відкриває обличчя, підкреслює очі;

  • омолоджує навіть без макіяжу;

  • не потребує складного догляду.

Це ідеальний варіант для активних жінок, які хочуть мати бездоганний вигляд без зайвих зусиль.

Боб із легкою асиметрією

Які модні стрижки для жінок за 50 / © pixabay.com

Які модні стрижки для жінок за 50 / © pixabay.com

Асиметричний боб додає шарму, жіночності й сучасності. Легка різниця у довжині з боків створює ефект руху, а об’єм біля коренів візуально підтягує контур обличчя.

Переваги стрижки:

  • підходить для будь-якої структури волосся;

  • має доглянутий вигляд навіть без укладання;

  • потребує корекції лише раз на пів року.

