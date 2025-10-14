Стильні короткі стрижки для жінок за 50: омолоджують на десять років і довго тримають форму

Які модні стрижки для жінок за 50 / © Unsplash

Після 50 років кожна жінка прагне мати доглянутий, стильний і привабливий вигляд та не витрачати купу часу на укладання своїх локонів. І це дійсно можливо, адже правильно підібрана стрижка чудово впорається з цими завданнями. Стилісти назвали зачіски, які візуально омолоджують обличчя на 10 років, підкреслюють природну красу, надають волоссю об’єм та освіжають загальний образ. А найголовніше — вони зберігають форму навіть без постійного відвідування салону.

Класичне каре з м’якими лініями

Які модні стрижки для жінок за 50

Ця стрижка є позачасовою класикою. Вона личить абсолютно всім жінкам і додає елегантності, що важливо у зрілому віці. М’яке, трохи заокруглене каре з подовженням до обличчя візуально звужує овал, маскує зморшки біля губ і додає об’єму тонкому волоссю.

Які переваги такої стрижки:

підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся;

легко укладати — достатньо кількох рухів феном;

зберігає форму до 6 місяців.

Піксі

Які модні стрижки для жінок за 50

Якщо хочеться динаміки й легкості в образі, варто вибирати піксі. Короткий потиличний зріз, подовжені пасма біля обличчя і текстурна верхівка роблять загальний аутфіт яскравим та молодим.

Чому варто спробувати саме піксі після 50 років:

відкриває обличчя, підкреслює очі;

омолоджує навіть без макіяжу;

не потребує складного догляду.

Це ідеальний варіант для активних жінок, які хочуть мати бездоганний вигляд без зайвих зусиль.

Боб із легкою асиметрією

Які модні стрижки для жінок за 50 / © pixabay.com

Асиметричний боб додає шарму, жіночності й сучасності. Легка різниця у довжині з боків створює ефект руху, а об’єм біля коренів візуально підтягує контур обличчя.

Переваги стрижки: