- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 578
- Час на прочитання
- 2 хв
Стильні короткі стрижки для жінок за 50: омолоджують на десять років і довго тримають форму
Ці зачіски не потребують щоденного укладання та чудово тримають форму навіть через кілька місяців.
Після 50 років кожна жінка прагне мати доглянутий, стильний і привабливий вигляд та не витрачати купу часу на укладання своїх локонів. І це дійсно можливо, адже правильно підібрана стрижка чудово впорається з цими завданнями. Стилісти назвали зачіски, які візуально омолоджують обличчя на 10 років, підкреслюють природну красу, надають волоссю об’єм та освіжають загальний образ. А найголовніше — вони зберігають форму навіть без постійного відвідування салону.
Класичне каре з м’якими лініями
Ця стрижка є позачасовою класикою. Вона личить абсолютно всім жінкам і додає елегантності, що важливо у зрілому віці. М’яке, трохи заокруглене каре з подовженням до обличчя візуально звужує овал, маскує зморшки біля губ і додає об’єму тонкому волоссю.
Які переваги такої стрижки:
підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся;
легко укладати — достатньо кількох рухів феном;
зберігає форму до 6 місяців.
Піксі
Якщо хочеться динаміки й легкості в образі, варто вибирати піксі. Короткий потиличний зріз, подовжені пасма біля обличчя і текстурна верхівка роблять загальний аутфіт яскравим та молодим.
Чому варто спробувати саме піксі після 50 років:
відкриває обличчя, підкреслює очі;
омолоджує навіть без макіяжу;
не потребує складного догляду.
Це ідеальний варіант для активних жінок, які хочуть мати бездоганний вигляд без зайвих зусиль.
Боб із легкою асиметрією
Асиметричний боб додає шарму, жіночності й сучасності. Легка різниця у довжині з боків створює ефект руху, а об’єм біля коренів візуально підтягує контур обличчя.
Переваги стрижки:
підходить для будь-якої структури волосся;
має доглянутий вигляд навіть без укладання;
потребує корекції лише раз на пів року.