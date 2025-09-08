- Дата публікації
Стильні й бажані: топові сумки нового сезону, без яких неможливо уявити сучасний гардероб
Настав час освіжити свій гардероб для осені: оновити капсулу базових речей, обрати модний верхній одяг і, звісно, поповнити колекцію кількома новими сумками! Бо сумка — це не просто аксесуар, а головний акцент, який задає характер образу загалом. Осінь‑2025 пропонує розкішні матеріали, що нагадують природу, та сміливі експерименти з формами: від витончених мініклатчів до пухнастих хутряних хобо.
Про новинки осіннього сезону 2025 року розповіли в журналі "Космополітан".
Вінтаж у текстурованій шкірі
Сумки вінтажного стилю з жатої шкіри залишаються безсмертною класикою й цієї осені знову виходять на перші позиції трендів. Chanel, Chloe, Acne Studios, Coperni та Miu Miu показали, який стильний та актуальний вигляд мають такі аксесуари у сучасних осінніх образах.
Лакована шкіра з ефектом градієнта
Ще один хіт сезону, який перегукується з вінтажною класикою — сумка карамельного відтінку з ніжним коричневим градієнтом. Такі моделі вже показали Miu Miu, Prada та інші бренди. Гладка, лискуча текстура burnished leather у поєднанні з помітною фурнітурою створює аксесуар, що завжди має розкішний та бездоганно сучасний вигляд.
Хутряні сумки
І на завершення — аксесуари з несподіваного матеріалу, що вже встигли завоювати прихильників серед модників. Fendi, MSGM, Niccolò Pasqualetti та інші бренди презентували пухнасті сумки на подіумах, перетворивши хутро на стильний і сучасний акцент у образах.
Мінісумки
Маленькі, але ефектні — мінісумки повертаються на пік моди. Ідеальний вибір для тих, хто вважає сумку більше прикрасою, ніж органайзером. Chanel, Stella McCartney та Chloe вже показали свої варіанти: знайомі моделі в мініатюрному форматі. Такий аксесуар миттєво перетворює образ, стаючи яскравою деталлю, що не залишиться непоміченою на вулиці.
Сумки зі зміїним принтом
Зміїний принт поєднує природну елегантність і шиковий акцент, повертаючись у модні колекції осені 2025 року. Valentino, Zimmermann та Gabriela Hearst представили такі моделі на показах FW’25, переважно у теплих коричневих та графітових відтінках. Зважаючи на щораз більшу популярність анімалістичних патернів, можна не сумніватися, що ці сумки ще не раз стануть зірками streetstyle-образів блогерів.
Бахрома
Попри гучне повернення бахроми в колекціях SS’25, цей бохо-акцент не збирається здавати позицій. І це приємна новина для тих, хто вже має такий виразний аксесуар у гардеробі. Dior та Valentino підтвердили актуальність тренду, представивши сумки з бахромою у своїх осінніх колекціях.