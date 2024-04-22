Топ-11 сучасних, гарних іноземних імен для дівчаток: вони точно сподобаються батькам

Всі батьки прагнуть назвати свою дитину не лише гарним іменем, а й таким, що принесе їй щастя. Кожне ім'я має своє глибоке походження та прихований сенс. Вважається, що дароване ім'я впливає на характер і долю людини.

Сучасні гарні імена для дівчаток

Для дівчаток батьки завжди намагаються вибрати гарні імена. Жіноче ім'я насамперед має втілювати ніжність і жіночність, бути звучним і м'яким, у перекладі також звучати відповідно.

Пропонуємо топ-11 найгарніших іноземних сучасних жіночих імен, які не лише звучать красиво, але й мають чудове значення та обіцяють щасливу долю:

Даніела – ім'я єврейського походження, яке неодмінно має принести своїй власниці щастя і спокій. Його буквально можна перекласти як "Бог мій суддя".

Софія – ім'я має грецьке походження. Перекладається з давньогрецького як "мудрість", обіцяє своїй власниці впевненість у собі та силу.

Сюзанна – гарне ім'я єврейського походження, яке в перекладі означає "пахуча лілія".

Адріана – якщо перекладати це ім'я буквально, то воно означатиме «мешканка Адрії». Але водночас воно дуже сильне за своєю енергетикою та обіцяє своїй власниці незламний характер і життєву позицію.

Домініка – "царське" ім'я, в перекладі з латинської мови означає "пані".

Глорія – ще одне стародавнє латинське ім'я. Воно дуже сильне за своїм звучанням і характером, оскільки покликане "славити людину і Бога".

Патриція – в перекладі з латинської означає "знатна" або "царська".

Маріанна – походить від стародавнього іспанського імені, має м'яке звучання та обіцяє своїй власниці добрий характер і чисте серце, яке хоче допомагати іншим.

Анджеліна (варіація від Ангеліни) – бере свій початок від слова "angel" – "ангел". Ім'я обіцяє жінці м'який характер і красу душі.

Пенелопа – ім'я давньогрецького походження, має глибокі грецькі корені. Вважається, що Пенелопою звали дружину Одіссея, тому воно належить до божественних імен, обіцяє своїй власниці впевнений характер і цілеспрямованість.

Божена – відповідно до етимології імені, воно має слов'янське коріння та означає "Богом обдарована" або "Божа". Ім'я є більш поширеним у західній групі слов'янських країн.

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