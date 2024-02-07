Судинна сіточка на обличчі: як позбутися куперозу в домашніх умовах

Таку проблему має багато людей. Судинна сіточка на обличчі псує естетичний вигляд шкіри. Якщо у вас схильність до цієї проблеми, то повністю видалити сітку самотужки не вдасться, це можна зробити лише за допомогою косметологів. Але зменшити прояви і попередити появу нової сітку цілком можливо. Розповідаємо, як можна зменшити прояви куперозу та запобігти появі нових спалахів, посилаючись на рекомендації дерматологів.

Які причини появи куперозу

Зазвичай, на таку проблему страждають люди, які мають чутливу шкіру. Також капілярна сітка може бути спадковою і з віком проявлятися ще більше.

Є кілька ключових факторів, які провокують появу судинної сітки і посилюють вже наявні прояви.

Неправильний догляд за шкірою обличчя.

Чищення та відлущення шкіри агресивними професійними засобами, що не призначені для домашнього застосування.

Схильність до серцево-судинних захворювань.

Зловживання алкоголем та вживання тютюнових виробів.

Залежність від погодних умов та перепадів тиску.

Використання у догляді теплих масок для обличчя.

Вакуумна чистка обличчя, що провокує появу сіточки, навіть якщо людина не схильна до куперозу.

Агресивний масаж, відвідування лазні і вмивання гарячою водою.

Як зменшити куперозну сітку і запобігти появі нової: дієві методи

У домашніх умовах. Дуже ефективним буде контрастне вмивання. Щоб зміцнити судини, можна пропити вітаміни за призначенням лікаря. Також слід вибирати правильні косметичні засоби для домашнього догляду, це можуть бути сироватки з антикуперозними складниками.

Дуже ефективним буде контрастне вмивання. Щоб зміцнити судини, можна пропити вітаміни за призначенням лікаря. Також слід вибирати правильні косметичні засоби для домашнього догляду, це можуть бути сироватки з антикуперозними складниками. Салонні процедури. У салоні за призначенням лікаря можна пройти термоліфтинг, що стимулює вироблення колагену та зміцнює стінки судин. Достатньо буде двох процедур з інтервалом у 2-3 тижні, як зазначають лікарі.

У салоні за призначенням лікаря можна пройти термоліфтинг, що стимулює вироблення колагену та зміцнює стінки судин. Достатньо буде двох процедур з інтервалом у 2-3 тижні, як зазначають лікарі. Водоростеві маски. Такі маски можна робити як самостійно, так і в салоні.

Такі маски можна робити як самостійно, так і в салоні. Кріотерапія рідким азотом – це дуже корисна процедура, яка допомагає попередити появу судинної сітки. Вдома можна обтиратися льодом.

– це дуже корисна процедура, яка допомагає попередити появу судинної сітки. Вдома можна обтиратися льодом. Масаж для обличчя та тіла, який впливає на лімфу, завдяки чому активізується рух крові.

який впливає на лімфу, завдяки чому активізується рух крові. Лазерна терапія. Це найефективніший метод боротьби з куперозом, завдяки якому можна швидко і легко прибрати судинну сіточку з обличчя й тіла.

Це найефективніший метод боротьби з куперозом, завдяки якому можна швидко і легко прибрати судинну сіточку з обличчя й тіла. Харчування. Треба зменшити споживання гострої, копченої та солоної їжі, печінки, твердого сиру, шоколаду і бобових. Включити до щоденного раціону продукти, що багаті на вітаміни С, К і Р та антиоксиданти, бо вони стимулюють синтез колагену і зміцнюють судини. Це зернові, різноманітні овочі та фрукти, ягоди, горіхи, листкові салати, петрушка і кріп.

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